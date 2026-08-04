VIDEO 22 metra ponosa u Splitu: Velika hrvatska zastava spuštena u čast Oluje i branitelja

U Splitu je danas prigodnim programom obilježena 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Poseban trenutak bio je spuštanje velike zastave Republike Hrvatske na pročelju zgrade Gradske uprave. Impozantna zastava, duga čak 22 metra, postavljena je kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske.

Ove godine Split obilježava važnu obljetnicu Oluje nizom prigodnih događanja, odajući počast poginulim, nestalim i svim živim hrvatskim braniteljima.

Pogledajte video trenutka spuštanja velike hrvatske zastave.