22 metra ponosa na Banovini, večeras veliki mimohod i spektakl na Rivi: "Hrvatska napreduje. Uključena je u sve najvažnije međunarodne institucije"

Split je danas u znaku Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja". Dvodnevni program započeo je jutros odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima, a tijekom večeri građane očekuju mimohod i koncert na Rivi. Središnji trenutak jutarnjeg programa bilo je spuštanje velike hrvatske zastave niz pročelje zgrade Gradske uprave. Zastava duga čak 22 metra postavljena je kao simbol ponosa, zahvalnosti i trajnog sjećanja na sve koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske.

Jutros položeni vijenci i cvijeće

Program je započeo u 8.30 sati polaganjem vijenaca na gradskom groblju Lovrinac, najprije na Groblju hrvatskih branitelja, a potom i kod spomen-obilježja poginulim Bošnjacima – muslimanima, braniteljima u Domovinskom ratu. U 10 sati položeno je cvijeće na spomenik u Parku hrvatskih branitelja na Obali kneza Branimira, nakon čega je na pročelju Banovine spuštena velika zastava Republike Hrvatske. Obilježavanju su nazočili predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Gradskog vijeća, braniteljskih udruga i brojni građani.

Boban: "Jesmo li dovoljno zahvalni za ono što su nam omogućili?"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručio je kako se na ovaj veliki hrvatski blagdan treba prisjetiti svih koji su sanjali samostalnu Hrvatsku i za njezino stvaranje podnijeli najveću žrtvu. "Danas obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Koliki su sanjali taj san i nisu razmišljali ni o čemu drugome nego o stvaranju samostalne Hrvatske. I ja, i ti, i svaki građanin ove države treba se zapitati jesmo li dovoljno zahvalni za ono što su nam oni omogućili, za ono što je pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana povijesno stvoreno", kazao je Boban.

Dodao je kako bi se svi trebali zapitati bi li oni koji su dali živote bili zadovoljni današnjom Hrvatskom. "Hrvatska napreduje. Uključena je u sve najvažnije međunarodne institucije, od Europske unije do Ujedinjenih naroda. No, na osobnoj razini, svatko od nas na svom radnom mjestu treba dati doprinos razvoju Hrvatske, prvenstveno iz poštovanja prema povijesnoj žrtvi hrvatskog čovjeka za stvaranje samostalne Hrvatske. Sretan blagdan svima", poručio je župan.

Stanišić: "U 24 sata dogodilo se jedno čudo"

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Igor Stanišić posebno je čestitao hrvatskim braniteljima te se prisjetio onih koji više nisu među nama. "U 24 sata dogodilo se jedno čudo. Rekao bih da smo i u ovih proteklih 30-ak godina napravili čudo. Od ničega smo došli do toga da imamo jednu od najcjenjenijih putovnica na svijetu. To je velik uspjeh", rekao je Stanišić.

Naglasio je kako svaka država ima svoje probleme, ali i kako ih zajedničkim radom treba rješavati. "Danas je blagdan, zato se prisjetimo svih onih koji više nisu među nama i koji su dali svoje živote za naš tisućljetni san. Sretan blagdan svima", zaključio je.

Šuta: "Na nama je da gradimo državu bez podjela"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta čestitao je blagdan svim Splićankama i Splićanima te svim građanima Hrvatske. "Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu i demokraciju, ali i svih branitelja koji su danas ovdje s nama, koji su svojom hrabrošću i odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanjao napokon je ostvaren", poručio je Šuta.

Dodao je kako je odgovornost sadašnjih generacija očuvati vrijednosti za koje su se hrvatski branitelji borili. "Na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti i države bez podjela, države koja će svakome omogućiti jednake prilike da živimo u miru, slobodi i demokraciji te da očuvamo vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji", rekao je gradonačelnik.

Večeras mimohod branitelja i koncert na Rivi

Program se nastavlja večeras u 19 sati svetom misom zahvalnicom u crkvi Gospe od Zdravlja. U 20 sati krenut će mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, uz pratnju Limene glazbe HGD-a "Stjepan Radić" i Mažoretkinja grada Splita.

Mimohod će se kretati od Trga Gaje Bulata, preko Marmontove ulice, Ulice kralja Tomislava i Hrvojeve ulice, sve do Obale hrvatskog narodnog preporoda, odnosno Rive. Program na Rivi počet će u 20.30 sati, dok će u 21 sat nastupiti Revijski orkestar s programom "Domovini s ljubavlju".

Sutra Prljavo kazalište i veliki vatromet

Obilježavanje se nastavlja u srijedu, 5. kolovoza. Na Rivi će u 21.30 sati koncert održati Prljavo kazalište, a završnica dvodnevnog programa predviđena je za 22.30 sati, kada će s Gata svetog Nikole biti priređen veliki vatromet.