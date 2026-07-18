22.7. "PROVOD"U LORI! Komedija koja pomiče granice zdravog razuma u izvedbi Filipa Detelića, Tina Sedlara, Josipa Brakusa, Luke Petrušića i Matije Šakoronje

3.7. i u Šibeniku - Amfiteatar D-Resorta

Pet muškaraca budi se na nepoznatoj lokaciji.

Ne znaju gdje su, ne znaju kako su tu došli.

Ne sjećaju se apsolutno ničega od prethodne noći.

Osim ako netko od njih zna nešto više...

Suluda, duhovita, do posljednjeg trenutka napeta, komedija "Provod" stiže na Teatra uz more!

22. srpnja ne propustite nasmijati se na Ljetnoj sceni Teatra uz more uz odličnu glumačku postavu koju čine Filip Detelić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Tin Sedlar i Matija Šakoronja.

Dan kasnije, 23. srpnja u 21 sat možete ih pogledati i u Šibeniku, u Amfiteatru D-Resorta u Mandalini.

Redom izvrsna glumačka petorka nasmijava publiku već godinama u raznim komedijama, a sad na okupu obećavaju večer prepunu smijeha i suludih obrata.

Provod" je komedija koja na originalan način spaja humor, misterij i krimi-zaplet. Radnja počinje kada se petorica prijatelja probude na nepoznatoj lokaciji bez ikakvog sjećanja na prethodnu noć. Ne znaju gdje su, kako su ondje završili ni što se zapravo dogodilo. Jedino što je sigurno jest da njihov izlazak nije završio onako kako su planirali.

Dok pokušavaju rekonstruirati događaje iz izgubljenih sati, jedan trag vodi do drugoga, a svako novo otkriće otvara još više pitanja. Među prijateljima počinju se buditi sumnje, skrivene tajne izlaze na vidjelo, a granica između istine i laži postaje sve tanja. Ono što je u početku izgledalo kao običan "ludi provod" postupno se pretvara u napetu, ali iznimno duhovitu potragu za odgovorima.

Predstava obiluje brzim dijalozima, neočekivanim obratima i situacijskim humorom, a istovremeno publiku drži u neizvjesnosti sve do samoga kraja. Upravo spoj komedije i misterije čini "Provod" drukčijim od klasičnih kazališnih komedija – gledatelji se istodobno smiju i pokušavaju zajedno s likovima otkriti što se zapravo dogodilo te kobne noći.

Autori i glumci predstave su Luka Petrušić, Filip Detelić, Matija Šakoronja, Tin Sedlar i Josip Brakus, koji svojom energijom i odličnom međusobnom kemijom stvaraju dinamičnu predstavu punu ritma, improvizacijskog duha i zaraznog humora.

Ne propustite "Provod" 22. srpnja na Teatru uz more!

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)