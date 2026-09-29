21-godišnji radnik pao s visine od tri metra i teško se ozlijedio

21-godišnji radnik prilikom demontaže klizne građevinske dizalice, na neograđenom balkonu poslovno-stambene zgrade, izgubio je ravnotežu te pao s visine od oko tri metra na betonsku podlogu.

Jučer, 28. rujna nešto poslije 10 sati u Čakovcu, na gradilištu poslovno-stambene zgrade u Ulici Janka Slogara, čije radove izvodi poduzeće sa sjedištem u Brezju, dogodila se nesreća na radu.

Očevidom i dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 21-godišnji radnik, prilikom demontaže klizne građevinske dizalice, odnosno metalnih nosača dizalice, na neograđenom balkonu objekta izgubio ravnotežu te s metalnim nosačem dizalice pao s visine od oko tri metra na betonsku podlogu.

Ozlijeđeni radnik vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na Odjelu intenzivne njege. Utvrđeno je kako je u događaju zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život.

O događaju je izviješten nadležni državni odvjetnik, kao i inspektor zaštite na radu, koji je izašao na mjesto događaja.Policijski službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, piše eMeđimurje.