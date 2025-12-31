2025. godinu u KBC-u Split obilježio početak programa transplantacije bubrega

Prva godina u povijesti Kliničkog bolničkog centra Split bit će zapisana zlatnim slovima. U srpnju je izvedena prva transplantacija bubrega, a do kraja 2025. godine uspješno je obavljeno njih sedam.

Splitska bolnica pripremila je edukativan video koji vas, kroz priču transplantiranog mladića Duje Ćelića, upoznaje s kroničnom bubrežnom bolesti, metodama liječenja zatajenja bubrega – dijalizom i transplantacijom, splitskim transplantacijskim timom, prehranom te posttransplantacijskom skrbi bolesnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz Duju i Mateja Sunaru, sugovornici su ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić, voditelj transplantacijskog programa doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić. predstojnik Klinike za urologiju izv. prof. dr. sc. Marijan Šitum, zamjenica voditelja transplantacijskog programa prim. dr. sc. Ivana Kovačević Vojtušek, pročelnica Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu dr. Dijana Borić Škaro, voditeljica Odjela za nefrologiju izv. prof. dr. sc. prim. Josipa Radić, voditelj Odjela hemodijalize dr. sc. Ivo Jeličić i nutricionistica Službe za prehranu i dijetetiku Dora Bučan Nenadić, mag. nutr.

KBC Split sada nosi titulu najmlađeg transplantacijskog centra u Hrvatskoj. Bolesnici liječeni dijalizom i opterećeni brojnim pridruženim bolestima sada imaju mogućnost provesti cijeli proces transplantacijskog liječenja pod krovom KBC-a Split što će im znatno poboljšati kvalitetu života. Procjenjuje se da od ukupnog broja aktualno prijavljenih bolesnika za transplantaciju bubrega na listi Eurotransplanta u RH oko 30% gravitira liječenju KBC-u Split. Splitska bolnica već godinama ima dobro razvijen program obrade bolesnika za transplantaciju te posttransplantacijsku skrb, a sve je dodatno unaprijeđeno u zadnje dvije godine uspostavom Dnevne bolnice za transplantaciju bubrega.