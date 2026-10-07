20% popusta u PEVEX-u do nedjelje na sve redovne cijene

Dani listopadnih cijena stigli su u prodajne centre PEVEX i na www.pevex.hr. Od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. iskoristite 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura.

Važno je napomenuti da u nedjelju, 11.10., svi PEVEX prodajni centri, osim Makarske i Samobora, rade od 9 do 21 sat, tako da će kupci i tada moći obaviti svoju kupovinu.

Ovo je savršena prilika za nabavu proizvoda za opremanje i uređenje doma, vrta ili artikala za hobi. U ponudi je više desetaka tisuća proizvoda iz PEVEX-ove široke ponude od elektronike, kućanskih uređaja, garđevine, željeznarije, keramike i sanitarija, vrta do proizvoda nužnih za svako domaćinstvo.

Popust od 20 posto ne zbraja s drugim popustima i nije primjenjiv na duhanske i srodne proizvode, usluge, darovne kartice te artikle koji su već na rasprodaji ili akciji. Detalji posebne akcije Dani listopadnih cijena označeni su na svim prodajnim mjestima PEVEX-a diljem Hrvatske, na www.pevex.hr i u PEVEX aplikaciji. U vrijeme Dana listopadnih cijena, članove PEVEX KLUB-a i PEVEX PARTNERA u prodajnim centrima PEVEX čeka dodatna pogodnost, a to je dodatni popust i na rasprodajne artikle.

Posjetite PEVEX-ove centre do nedjelje 11.10. do 21 sat ili internet trgovinu do ponoći i iskoristite 20 posto popusta na sve redovne cijene.