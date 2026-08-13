20-godišnjak ilegalno prešao granicu, pa zaustavljen na romobilu: Policija mu pronašla marihuanu i hašiš

Neobičan slučaj zabilježen je u Metkoviću, gdje je policija tijekom kontrole 20-godišnjeg hrvatskog državljanina utvrdila niz prekršaja. Mladić je, prema navodima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, neposredno prije zaustavljanja nezakonito prešao državnu granicu, a kod njega je pronađena i droga.

Zaustavljen na električnom romobilu bez kacige

Policijski službenici Postaje granične policije Metković 20-godišnjaka su zaustavili u srijedu, 12. kolovoza, u večernjim satima dok je Metkovićem upravljao električnim romobilom bez zaštitne kacige. Daljnjim policijskim postupanjem utvrđeno je da je mladić neposredno prije toga pješice nezakonito ušao u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Kod njega su pronađena i oduzeta 32,5 grama marihuane te šest grama hašiša.

Oduzet mu i električni romobil

Policija je utvrdila i da električni romobil kojim se 20-godišnjak koristio ne ispunjava tehničke uvjete propisane za osobna prijevozna sredstva, zbog čega mu je privremeno oduzet. Mladić je uhićen zbog sumnje u počinjenje niza prekršaja iz Zakonika o schengenskim granicama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja doveden je na Općinski sud u Metkoviću.

Policija upozorila vozače romobila

Iz policije su ovom prilikom ponovno upozorili građane na pravila vezana uz korištenje električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. Takva vozila na ravnoj cesti ne smiju razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat, dok trajna snaga elektromotora smije iznositi najviše 0,6 kilovata. Vozila koja prelaze propisana ograničenja moraju biti tehnički pregledana i registrirana kao motocikli ili mopedi, a vozači moraju imati odgovarajuću vozačku kategoriju. Policija podsjeća i da je za vrijeme vožnje osobnim prijevoznim sredstvima obvezno nositi zaštitnu kacigu. Vozači ne smiju koristiti slušalice na oba uha, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom.