20 godina VERDIJA, 20 posto popusta: Umjetna inteligencija mijenja način na koji koristimo slušne aparate

Dvadeset godina poslovanja tvrtke VERDI d.o.o. prilika je za pogled unatrag, ali i prema tehnologijama koje danas mijenjaju način na koji koristimo slušne aparate. U povodu velikog jubileja VERDI obilježava 20 godina rada posebnom ponudom – 20 posto popusta na sve slušne aparate.

U središtu novijih tehnoloških rješenja nalazi se sve izraženija personalizacija, a jedan od primjera takvog pristupa je Rexton Assist, funkcija umjetne inteligencije dostupna kroz Rexton aplikaciju. Za korisnika to znači da slušni aparat više nije nužno uređaj koji se jednom podesi i potom koristi na isti način u svakoj situaciji. Današnja tehnologija pokušava odgovoriti na različite uvjete slušanja – od mirnog razgovora kod kuće do boravka u kafiću, obiteljskog okupljanja ili drugih zahtjevnijih zvučnih okruženja.

Jedna od najzanimljivijih promjena u svijetu slušnih pomagala je prelazak s jednostavnog pojačavanja zvuka prema pametnijoj obradi i individualizaciji. Rexton Assist je, prema informacijama proizvođača, cloud-based AI asistent integriran u Rexton aplikaciju. Korisnik kroz nekoliko pitanja može opisati problem koji ima u određenoj situaciji, nakon čega sustav predlaže i primjenjuje odgovarajuće prilagodbe zvuka. Važno je pritom naglasiti da umjetna inteligencija nije zamišljena kao zamjena za stručnjaka za sluh. Naprotiv, svrha ovakvog alata je pomoći korisniku u svakodnevnim situacijama i omogućiti mu dodatno fino podešavanje između stručnih kontrola. Rexton navodi i mogućnost pružanja povratne informacije korisnika, čime se preporuke mogu dodatno prilagođavati njegovim individualnim preferencijama.

Od "teško čujem" do konkretnog problema

U svakodnevnom životu problem sa sluhom često nije jednostavan niti jednak u svakoj situaciji.

Korisnik, primjerice, može dobro čuti osobu koja govori iz neposredne blizine, ali imati poteškoća kada više ljudi razgovara istodobno. U drugoj situaciji problem može predstavljati vlastiti glas, pozadinska buka ili osjećaj da zvuk nije dovoljno prirodan. Rexton Assist takvim situacijama pristupa kroz strukturirana pitanja. U aplikaciji korisnik može odabrati područje u kojem ima poteškoću, odgovoriti na postavljena pitanja i zatim dobiti odgovarajuću prilagodbu. Nakon toga promjenu može prihvatiti, vratiti prethodne postavke ili zatražiti dodatno poboljšanje. Takav pristup pokušava subjektivni osjećaj korisnika – primjerice dojam da nešto "ne čuje dobro" – prevesti u konkretne promjene postavki slušnog aparata.

Razvoj pametnih slušnih aparata odvija se paralelno s razvojem pametnih telefona. Rexton aplikacija omogućuje kontrolu određenih funkcija kompatibilnih uređaja, uključujući glasnoću, programe i druge postavke, dok dostupne mogućnosti ovise o konkretnom modelu slušnog aparata i telefonu s kojim je povezan. Time se mijenjaju i očekivanja korisnika. Slušni aparat više nije samo mali uređaj koji se nalazi iza ili u uhu. Kod kompatibilnih modela postaje dio šireg digitalnog sustava u kojem pametni telefon može služiti kao upravljačko sučelje, a određene informacije i prilagodbe mogu se provjeravati bez potrebe za fizičkim odlaskom u poslovnicu zbog svake manje promjene.

VERDI slavi 20 godina uz 20 posto popusta na sve slušne aparate

VERDI d.o.o., prema službenom popisu Rextona, naveden je kao distributer za Hrvatsku, a tvrtka ove godine obilježava 20 godina poslovanja. Jubilarna ponuda od 20 posto popusta na sve slušne aparate tako se vremenski podudara s razdobljem u kojem tehnologija slušnih pomagala postaje sve povezanija s digitalnim alatima. Za osobe koje razmišljaju o prvom slušnom aparatu, ali i za postojeće korisnike koji razmatraju zamjenu uređaja, upravo je zato važno sagledati širu sliku. Treba uzeti u obzir potrebe korisnika, razinu oštećenja sluha, svakodnevne navike, okruženja u kojima najčešće boravi, mogućnosti povezivanja, ali i način na koji će se uređaj održavati i naknadno prilagođavati. Nije svaki model namijenjen svakoj osobi, a dostupne funkcije ovise o konkretnom uređaju. Stručna procjena sluha i individualno podešavanje zato i dalje ostaju ključni dio cijelog procesa. Tehnologija poput Rexton Assista može pritom biti dodatni alat koji korisniku olakšava svakodnevno korištenje i prilagodbu slušnog aparata.

Dva desetljeća iskustva i nova generacija slušanja

Jubilej od 20 godina za VERDI nije samo broj. On predstavlja dva desetljeća rada u području slušne tehnologije, ali i dolazi u trenutku kada se cijela industrija nalazi na zanimljivoj tehnološkoj prekretnici. Slušni aparati postaju sve manji, povezaniji i prilagodljiviji, dok se umjetna inteligencija sve više koristi za obradu potreba korisnika i automatizaciju dijela svakodnevnih prilagodbi.

Upravo zato poruka jubilarne kampanje – 20 godina VERDIJA i 20 posto popusta na sve slušne aparate – može predstavljati više od klasične rođendanske akcije. To može biti prilika da se obrati pažnja na vlastiti sluh, informira o dostupnim tehnologijama i provjeri koliko suvremeni slušni aparat može promijeniti svakodnevne situacije u kojima je kvalitetan razgovor najvažniji.