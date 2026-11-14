Šmrče li se u Splitu sve više? Nakon otkrića iz kanalizacije stigli su novi podaci

Gotovo 16 kilograma kokaina zaplijenjeno je na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske tijekom prvih deset mjeseci 2026. godine. Pokazuju to najnoviji podaci koje je policija dostavila Dalmaciji Danas nakon našeg upita o razmjerima zapljena ove droge, njezinoj dostupnosti i mogućim promjenama na lokalnom tržištu narkotika.

Brojke pokazuju znatan rast. Dok je tijekom cijele 2025. godine zaplijenjeno 8.760,94 grama kokaina, u razdoblju od siječnja do kraja listopada ove godine oduzeto je čak 15.954,88 grama. Riječ je o povećanju od približno 82 posto, iako ovogodišnji podaci obuhvaćaju dva mjeseca manje.

Povećan je i broj pojedinačnih zapljena. Prošle godine policija ih je evidentirala 284, a u prvih deset mjeseci ove godine već 307. Drugim riječima, ovogodišnji broj zapljena već je premašio ukupnu prošlogodišnju brojku.

Važno je naglasiti da se navedeni podaci odnose na cjelokupno područje Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a ne isključivo na grad Split, za koji smo zatražili zasebnu statistiku.

Kokain čini sve veći udio među zaplijenjenim drogama

Iz policijskih podataka proizlazi još jedan zanimljiv trend. Kokain zauzima sve veći udio u ukupnom broju zapljena različitih vrsta droga.

Tijekom 2025. godine policijski službenici PU splitsko-dalmatinske realizirali su ukupno 2.786 zapljena različitih vrsta droga. Od tog broja 10,2 posto odnosilo se na kokain.

U prvih deset mjeseci 2026. godine taj je udio porastao na 13,3 posto.

Kada je riječ o osobama protiv kojih je policija postupala, prošle godine zbog namjere preprodaje kokaina kazneno je prijavljeno 55 osoba, dok je 239 osoba prekršajno prijavljeno zbog posjedovanja.

U prvih deset mjeseci ove godine zbog preprodaje kokaina kazneno je prijavljeno 50 osoba, a zbog posjedovanja prekršajno njih 266.

To znači da je već do kraja listopada ove godine broj osoba prekršajno prijavljenih zbog posjedovanja kokaina premašio prošlogodišnji ukupni broj.

Policija pritom ističe da je tijekom 2025. godine zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa različitim vrstama droga ukupno kazneno prijavljeno 309 osoba.

Policija: Iz zaplijenjenih količina ne može se zaključivati o dostupnosti droge

Unatoč povećanju broja zapljena i količine oduzetog kokaina, u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj upozoravaju da takve podatke ne treba automatski povezivati s povećanom dostupnošću droge.

„Kada govorimo o količinama oduzete droge, važno je naglasiti činjenicu da se na tom podatku ne može donositi zaključak o dostupnosti droge, već upravo suprotno, jer je radom policije spriječena mogućnost da oduzeta droga bude preprodana u uličnoj distribuciji”, navode iz policije.

Smatraju da povećanje zaplijenjenih količina prije svega odražava intenzitet policijskih aktivnosti i uspješnost kriminalističkih istraživanja.

„Povećanje količine oduzete droge uvjetovano je upornim radom i istraživanjem policijskih službenika te zahvaćanjem osoba uključenih u organizaciju preprodaje droge”, objašnjavaju.

Ipak, policijska statistika sama po sebi ne može dati potpun odgovor na pitanje koliko je kokain dostupan na ilegalnom tržištu. Na ukupne količine mogu znatno utjecati pojedinačne velike zapljene, a podaci o policijskim postupanjima ne predstavljaju izravno mjerenje konzumacije.

U Makarskoj gotovo osam kilograma kokaina, u Splitu više od 400 grama

Koliko jedna velika policijska akcija može utjecati na ukupnu statistiku pokazuje ovogodišnja zapljena na području Makarske.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla gotovo osam kilograma kokaina, odnosno 7,996 kilograma. Uz kokain su pronađeni i amfetamin te marihuana, a ukupna količina zaplijenjenih droga iznosila je približno 29 kilograma. Njihova ukupna vrijednost procijenjena je na oko 240 tisuća eura.

Riječ je o jednoj od najvećih zapljena kokaina na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, a samo ta akcija obuhvaća približno polovicu ukupne količine kokaina zaplijenjene u prvih deset mjeseci ove godine.

Na području Splita policija posebno izdvaja zapljenu iz srpnja 2026. godine, kada je pronađeno više od 400 grama kokaina, odnosno 400,9 grama. Nakon kriminalističkog istraživanja muškarcu je određen istražni zatvor.

Iako smo policiju pitali i o promjenama dobne strukture osoba zatečenih u posjedovanju kokaina, kao i o mogućoj povećanoj prisutnosti droge u noćnom životu i ugostiteljskim objektima, u dostavljenom odgovoru nisu navedeni konkretni podaci o tim pitanjima.

Splitska kanalizacija otkrila rast od 32,3 posto

Novi policijski podaci dolaze nakon što je Dalmacija Danas početkom studenoga objavila rezultate europskog istraživanja otpadnih voda koji pokazuju značajan rast tragova kokaina u Splitu.

Prema istraživanju europske mreže SCORE, provedenom u suradnji s Agencijom Europske unije za droge (EUDA), prosječna dnevna razina metabolita kokaina u splitskim otpadnim vodama porasla je s 232,99 miligrama na tisuću stanovnika u 2024. godini na 308,26 miligrama u 2025. godini.

Riječ je o povećanju od 32,3 posto.

Za usporedbu, Zagreb je u istom razdoblju zabilježio smanjenje, sa 677,38 na 568,54 miligrama na tisuću stanovnika dnevno. Premda su zagrebačke vrijednosti i dalje znatno više, Split je u promatranom razdoblju zabilježio suprotan trend.

Istraživanje je otkrilo i zanimljive razlike između pojedinih dana u tjednu.

Najviše razine metabolita kokaina u Splitu izmjerene su nedjeljom, kada je zabilježeno 378,11 miligrama na tisuću stanovnika. Prosječna vrijednost tijekom vikenda iznosila je 327,34 miligrama, dok je radnim danima bila 282,82 miligrama.

Takvi nalazi mogu upućivati na izraženiju konzumaciju tijekom vikenda, ali sami po sebi ne dokazuju gdje se droga konzumira niti tko su njezini korisnici.

Znanstvenici pritom ne mjere izravno kokain, nego njegov metabolit benzoilekgonin, koji se nakon konzumacije izlučuje iz organizma. Analiza otpadnih voda omogućuje praćenje trendova, ali ne može otkriti točan broj konzumenata, njihovu dob ili društveni status.

Dok Dubrovnik raspravlja o „kamionima kokaina”, Split ima mjerljive pokazatelje

Podsjetimo, pitanje raširenosti kokaina u Dalmaciji ponovno je dospjelo u središte javnosti nakon izjava dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, koji je ustvrdio da kamioni kokaina redovito stižu u Hrvatsku.

Franković je iznio i tvrdnju da najmanje deset posto zaposlenih u hrvatskim državnim institucijama konzumira drogu, što je izazvalo reakcije javnosti i institucija. Udruga hrvatskih sudaca njegove je tvrdnje ocijenila neprihvatljivima zbog nedostatka konkretnih dokaza, dok je Državno odvjetništvo potvrdilo provođenje izvida.

Načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević tada je poručio da policija na dubrovačkom području ne bilježi drastičan rast konzumacije droga.

Za razliku od Splita i Zagreba, Dubrovnik nije bio obuhvaćen spomenutim europskim istraživanjem otpadnih voda, pa nije moguće usporediti izmjerene vrijednosti tih gradova.

Europsko istraživanje inače je obuhvatilo 115 gradova u 25 zemalja. U gradovima za koje su bili dostupni usporedivi podaci iz 2024. i 2025. godine zabilježen je prosječan rast razina metabolita kokaina od približno 22 posto.

Od 85 gradova obuhvaćenih usporedbom, njih 48 bilježilo je rast, 21 stabilne vrijednosti, a 16 pad.

Policija: Splitsko-dalmatinska županija negativno se ne ističe

Unatoč povećanju zaplijenjenih količina kokaina, iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju da županiju ne smatraju područjem koje se posebno izdvaja po konzumaciji droga.

„Mišljenja smo kako se područje Splitsko-dalmatinske županije u negativnom smislu ne ističe kada govorimo o konzumiranju droge, ali smatramo da je potrebno nastaviti s intenzivnim radom posebno usmjerenim prema osobama koje imaju namjeru baviti se preprodajom droge i to ćemo nastaviti raditi i dalje”, poručuju iz policije.

Najnovije brojke ipak pokazuju da je kokain sve zastupljeniji u policijskim zapljenama, dok znanstvene analize istodobno bilježe povećanje njegovih metabolita u splitskim otpadnim vodama.

Riječ je o dvama različitim pokazateljima koje nije moguće izravno poistovjetiti. Policijske zapljene govore o otkrivenim količinama droge i rezultatima kriminalističkih istraživanja, dok analiza otpadnih voda pruža uvid u trendove konzumacije.

I dok policija naglašava uspješnost svojih akcija, ostaje otvoreno pitanje koliko kokaina, unatoč zapljenama, svakodnevno prolazi ilegalnim tržištem i završava među konzumentima u Splitu i ostatku Dalmacije.