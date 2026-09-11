18-godišnjak u šumi na makarskom području skrivao drogu, uhićen je

Policijski službenici radne skupine za suzbijanje kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga realizirali su još jedno kriminalističko istraživanje na području Makarske.

U srijedu, 9. rujna 2026. godine u večernjim satima, postupajući na temelju sumnje da 18-godišnjak posjeduje i skriva drogu kokain namijenjenu daljnjoj preprodaji, policijski službenici su u šumi, skriveno ispod kamenja pronašli ukupno 154,61 grama kokaina, pakiranog u prozirne PE folije i plastične vrećice. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je drogu posjedovao i tako pakirao s ciljem da je dalje prodaje u čemu su ga policijski službenici spriječili. Uhićen je i nad njim je povedeno kriminalističko istraživanje, a droga oduzeta u sklopu očevida.

Po završetku kriminalističkog istraživanja 18-godišnjak je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.