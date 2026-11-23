Poreč će od petka 27. do nedjelje 29. studenoga ponovno biti središte hrvatskog ribarstva, jer se u dvorani Žatika održava 18. međunarodni sajam ribarstva Crofish, jedini specijalizirani sajam takve vrste u Hrvatskoj. Ovogodišnje izdanje pod motom „Sajam za sve uzraste“ uz izlagački i stručni dio donosi i bogat popratni program u kojem svoje mjesto nalaze ribari, znanstvenici te obitelji s djecom, a razgledavanje plovila, vožnja vlakićem, probno ronjenje, dječji kutak i degustacije su besplatni za sve posjetitelje.

„Crofish je važan zato jer u fokus stavlja ribarstvo, djelatnost koja ima dugu tradiciju na našem području, ali se posljednjih godina suočava sa sve većim izazovima. Ribarima je sve teže poslovati, a upravo zato važno je da se o problemima u sektoru govori, da ih prepoznaju sve razine vlasti i institucije te da se osiguraju konkretna podrška i uvjeti za opstanak i razvoj ribarstva.“, izjavio je gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić.

Izlagači će predstaviti opremu za marikulturu i akvakulturu, svježu i konzerviranu ribu, ribolovnu opremu za amatere i profesionalce, plovila i brodske motore te nautičku opremu i usluge suhe marine, a na sajmu će se predstaviti 85 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Poljske. Izložbeni dio nastavlja se na porečkoj rivi, gdje će posjetitelji svakoga dana od 10:00 do 16:00 sati moći besplatno razgledati plovila ribarske inspekcije, ratni brod MORH-a, brodove lučke kapetanije i MUP-a te ribarska plovila iz Hrvatske i Italije. Do njih će ih od dvorane Žatika odvesti CROFISH vlakić na relaciji dvorana Žatika - gradska riva - dvorana Žatika.

„Sajam raste iz godine u godinu te ga kontinuirano nadopunjujemo s novim idejama, a u budućnosti se želimo još više fokusirati na promociju naše lokalne seafood industrije koju želimo približiti ne samo krajnjim konzumentima, već i uključiti neke velike hotelske kuće“, istaknuo je predsjednik Organizacijskog odbora sajma Crofish i predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić.

Značaj sajma dodatno ističu stručna, informativna i edukativna popratna događanja koja približavaju proizvode ribarstva široj javnosti i turističkom tržištu. Nakon svečanog otvaranja u petak slijedi panel „Stanje u hrvatskom ribarstvu“ s predstavnicima Uprave ribarstva, IZOR-a Split, IRB-CIM-a Rovinj i Ceha ribara HOK-a, a program donosi i izlaganja o najnovijim akustičnim uređajima za odvraćanje dupina, novopridošlim vrstama riba u Jadranskom moru, invaziji u podmorju i stanju na Antarktici. U subotu se predstavlja INTERREG IT-HR projekt MARINET, posvećen inovacijama u uzgoju riba i školjkaša te jačanju suradnje Hrvatske i Italije u tom sektoru, a nakon njega slijedi talijansko-hrvatski skup o znanstvenoj suradnji u Mediteranu.

S ciljem povećanja potrošnje ribe i lokalnih namirnica, u sklopu manifestacije održavat će se svakodnevni Cooking show program, u kojem riba, neizostavna namirnica mediteranske prehrane, dolazi do punog izražaja zahvaljujući mašti vrhunskih chefova. U deset nastupa predstavit će se kuhari i ugostitelji iz Istre i Kvarnera, uz Tuna show, a posjetitelji će moći besplatno kušati morske i slatkovodne delicije, pri čemu slatkovodnu ponudu ispred glavnog ulaza u sajam donosi ŠRD Đurđenovac.

Upoznavanje s morem ne završava na kopnu, budući da hrvatski ronilačko-edukativni projekt Pogled u plavo ispred dvorane Žatika ponovno postavlja 10-metarski grijani bazen u kojem će posjetitelji svih uzrasta moći besplatno probno zaroniti pod punom ronilačkom opremom i uz pratnju instruktora. Najmlađe u Crofish dječjem kutku očekuju predstave i radionice u sklopu kojih mogu iskušati dječje ribarenje, izraditi narukvice s morskim motivima i bojati daščice s morskim životinjama. Ove godine novost su Edukido radionice s legićima, na kojima djeca od 5 do 12 godina kroz igru LEGO® kockicama istražuju teme mora i ribarstva te uče kroz priče o morskom svijetu, a za koje su obvezne prijave.

U subotu i nedjelju program će obogatiti pet sportskih natjecanja: jedriličarska regata za klasu Optimist, SUP regata, kup u podvodnom ribolovu, udičarenje iz barke te lov grabežljivaca na slatkim vodama.

Organizator sajma je Udruženje obrtnika Bujštine – Umag, uz suorganizaciju Obrtničke komore Istarske županije, a Crofish kao jedini specijalizirani događaj takve vrste u Hrvatskoj okuplja ribare, znanstvenike, institucije i stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Italije, uz prisustvo i predstavnika iz ostalih susjednih zemalja.

„Istarska županija ponosna je na činjenicu da se ovaj sajam održava svake godine tu u Poreču te da je odaziv i građana, ali i struke jako velik, jer se svake godine u samom programu sajma održava cijeli niz raznih predavanja, predstavljanja, znanstveno-istraživačkih radova koji su provedeni u prošloj godini i njihovih rezultata, ali isto tako i sastanaka partnera u međunarodnim projektima“, istaknuo je pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije Graciano Prekalj.

Ulaz na sajam i sudjelovanje u svim sadržajima besplatni su za sve posjetitelje, a radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati u petak i subotu, te od 10 do 18 sati u nedjelju. Sajam je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa za ribarstvo i akvakulturu, uz podršku grada Poreča – Parenzo, Istarske županije i Vlade Republike Hrvatske, a više informacija o programu dostupno je na www.crofish.eu .