15-godišnjak metalnim predmetom napao dječaka, završio kod pritvorskog nadzornika

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 15-godišnjakom kojeg se sumnjiči za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede drugom maloljetniku. Sve se dogodilo 3. srpnja 2026. godine u kasnim večernjim satima, kada je policija zaprimila dojavu da je 14-godišnjak doveden na pružanje liječničke pomoći. Utvrđeno je da je lakše ozlijeđen.

Policija ubrzo pronašla osumnjičenog 15-godišnjaka

Prema policijskim informacijama, 14-godišnjak je napadnut u blizini ugostiteljskog objekta u Tučepima, a napao ga je drugi maloljetnik metalnim predmetom. Policijski službenici su ubrzo nakon događaja pronašli i uhitili 15-godišnjaka povezanog s napadom. Nad njim je potom provedeno kriminalističko istraživanje.

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Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 15-godišnjak počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju. Iz policije navode i da je osumnjičeni maloljetnik do sada bio prekršajno prijavljivan zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja prema vršnjacima. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Nakon toga je ispitan pred sucem za mladež, a potom pušten na slobodu.