15 godina čuvao Pokémon karte na tavanu, a sada je zbog njih postao milijunaš

Muškarac iz Wokinga u Engleskoj rekao je da nije imao pojma koliko karte vrijede sve dok u lokalnim novinama nije pročitao da je jedna karta prodana za više od 6000 funti.

Njegova kolekcija, koja je 15 godina stajala na tavanu, prodana je u srijedu na aukciji kuće Ewbank's za 1,56 milijuna funti, prenosi N1.

Aukcijska kuća tvrdi da je riječ o najvrjednijoj aukciji kolekcionarskih karata ikad održanoj u Ujedinjenom Kraljevstvu, a moguće je da je postavljen i europski rekord.

"Blago na tavanu"

"Znam da ljudi uvijek govore o pronalasku blaga na tavanu, ali u mom slučaju to je doslovno istina", rekao je muškarac koji je želio ostati anoniman.

"Kada je moj sin bio malen, krajem 1990-ih, počeo je skupljati karte i razmjenjivati ih u školi. Mislio sam da lijepo izgledaju i zapitao se bi li mogle biti dobra investicija. On je imao svoje karte, ali ove nikada nije smio dirati, na moju sreću", ispričao je.

Pokémon je japanska franšiza najpoznatija po kolekcionarskim kartama, videoigrama i animiranim televizijskim serijama.

Muškarac je rekao da je nekoliko kompletnih setova karata kupio od prodavača iz Malezije putem eBaya.

Jedan set, koji je tada platio 300 funti, na aukciji u srijedu prodan je za čak 75.000 funti.

Karte su bile pohranjene u posebno izrađenim Pokémon albumima, a sve su ostale u originalnim zaštitnim omotima. Nakon što je njegov sin izgubio zanimanje za Pokémone, kolekcija je završila na tavanu.

Ponude pristizale iz cijelog svijeta

Iz aukcijske kuće Ewbank's poručili su da su ostali bez riječi kada im je muškarac donio svoja 42 seta karata.

"Kada smo vidjeli što ima, i to sve u besprijekornom stanju, nismo mogli vjerovati", rekao je James Spooner, voditelj odjela za kolekcionarske karte.

Aukcijska kuća dodala je da je to bila njihova najuspješnija prodaja u više od 30 godina poslovanja.

Najvrjedniji predmet na aukciji bio je komplet Legendary Collection Complete Master Set, koji uključuje kartu Charizarda u gotovo besprijekornom stanju. Procijenjena vrijednost bila mu je između 15.000 i 20.000 funti, no na kraju je prodan za čak 100.000 funti.

Andrew Ewbank, koji vodi aukcijsku kuću Ewbank's i osobno je vodio dražbu, rekao je okupljenim ponuditeljima da će nakon svega morati malo prileći.

"Uzbuđenje koje je prethodilo ovoj aukciji bilo je nevjerojatno, a ni sam dan prodaje nije razočarao", rekao je poslije.

"Imali smo ponuditelje iz cijelog svijeta. Atmosfera je bila nevjerojatna, posebno zato što kolekcionari nisu mogli vjerovati koliko je ova kolekcija kvalitetna – opsežna, netaknuta, potpuna i s gotovo svim rijetkim kartama koje biste mogli poželjeti", dodao je.

"Bila je to vraška vožnja", rekao je za BBC.

Ewbank je istaknuo da tržište Pokémon karata trenutačno doživljava pravi procvat.

Objasnio je da su ljudi koji su bili djeca kada se franšiza prvi put pojavila danas u tridesetim i četrdesetim godinama te imaju nešto više novca koji mogu potrošiti na svoje hobije.

"Nostalgija igra veliku ulogu. Riječ je o vraćanju uspomena iz djetinjstva", dodao je.

Ewbank je pozvao sve koji misle da na tavanu imaju nešto vrijedno da to izvade i daju na procjenu.

"Ako kupite nešto sinu, kao što se dogodilo u ovom slučaju, a on to ne želi, možda je najbolje da to spremite jer nikada ne znate koliko bi moglo vrijediti u budućnosti", poručio je.

Rekordni iznos postignut prodajom Pokémon kolekcije nadmašio je prethodni rekord postavljen samo nekoliko dana ranije, 9. listopada u Londonu, kada je na aukciji kuće Stanley Gibbons ostvarena ukupna prodaja od 872.000 funti, navode iz Ewbank'sa.