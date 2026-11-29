Nakon bogatog programa u prva dva dana ovogodišnjeg splitskog Adventa, blagdanska događanja nastavljaju se i danas, u nedjelju, 29. studenoga. Splićane i njihove goste očekuju sadržaji za sve generacije, od jutarnje zabave za najmlađe do večernjih koncerata na Prokurativama i Kampusu.

Najmlađi dolaze na svoje

Današnji program na Prokurativama počinje u 11 sati predstavom "Božićni vilenjaci" u izvedbi Kazališne družine Ritam igre. Riječ je o dijelu adventskog programa namijenjenog djeci i obiteljima, a ulaz na predstavu je besplatan.

Večer u znaku dalmatinske pisme

Posebna glazbena poslastica očekuje Splićane večeras s početkom u 20 sati. Na pozornici na Prokurativama nastupit će četiri poznate klape – Cambi, Iskon, Kampanel i Šufit.

Ljubitelji dalmatinske glazbe tako će prvu adventsku nedjelju moći provesti uz klapsku pjesmu i blagdanski ambijent u srcu grada. Ulaz na koncert je besplatan. Nakon nastupa Grupe Boss, ET-a i Nede Ukraden, program Adventa na splitskom Kampusu nastavlja se večerašnjim koncertom Tea Vučkovića i Enigma banda. Početak koncerta predviđen je u 20 sati, a prema objavljenom programu ulaz je besplatan.

Građani koji nedjelju žele provesti u obiteljskom druženju mogu posjetiti i Ledeni park u Đardinu, gdje ih ove godine očekuju klizalište i blagdanski vrtuljak. Vrijedi razgledati i ovogodišnje posebne božićne jaslice smještene pod kupolom na platou ispod Prokurativa, koje će se tijekom adventskog vremena postupno mijenjati rastom božićne pšenice.

Gdje ćete provesti prvu adventsku nedjelju u Splitu? 🎶 Na Prokurativama, uz dalmatinske klape 🎤 Na Adventu na Kampusu ⛸️ U Đardinu, na klizanju 🎄 U šetnji okićenim gradom 👨‍👩‍👧‍👦 Na dječjem adventskom programu 🏠 Ostajem kod kuće Glasaj

Današnji adventski program, 29. studenoga

11:00 – Prokurative: dječja predstava "Božićni vilenjaci"

dječja predstava "Božićni vilenjaci" 20:00 – Prokurative: klape Cambi, Iskon, Kampanel i Šufit

klape Cambi, Iskon, Kampanel i Šufit 20:00 – Kampus: Teo Vučković & Enigma band

Teo Vučković & Enigma band Đardin: Ledeni park, klizalište i blagdanski vrtuljak

Ledeni park, klizalište i blagdanski vrtuljak Prokurative: božićne jaslice

Splitski Advent traje sve do 6. siječnja 2027. godine, a cjelokupan program manifestacije dostupan je na službenoj stranici advent.split.hr.