Hrvatski futsalski prvak Olmissum poražen je rezultatom 1:5 (0:4) od četverostrukog europskog prvaka Barcelone u prvoj utakmici osmine finala UEFA Futsal Lige prvaka, odigranoj pred ispunjenim tribinama omiške sportske dvorane Ribnjak.

Iako su Katalonci već u prvih dvanaest minuta susreta opravdali status velikog favorita i praktički riješili pitanje pobjednika, Omišani su pred svojim navijačima pružili hrabar otpor, u nastavku parirali europskom velikanu te u posljednjim sekundama stigli do pogotka koji je cijelu dvoranu podigao na noge.

Uraganski početak Barcelone

Susret pod ravnanjem talijanske sudačke trojke, koju su činili Nicola Manzione, Chiara Perona i Giulio Colombin, počeo je silovitim pritiskom gostiju.

Vratar Olmissuma Vinko Rozga već je u prvoj minuti sjajno obranio pokušaj Adolfa iz neposredne blizine, no španjolski reprezentativac u nastavku je akcije, u 54. sekundi, projektilom s desetak metara pogodio same rašlje za rano vodstvo Barcelone.

Domaćini se nisu uplašili renomea suparnika te su ubrzo zaprijetili preko Barbarića, a Sušac je imao veliku priliku za izjednačenje, no njegov je udarac prohujao tik uz vratnicu.

Kazna za taj promašaj stigla je u četvrtoj minuti, kada su Adolfo i Pito odigrali brzu kontru, a Antonio Pérez snažnim udarcem pod gredu povisio na 0:2.

Barcelona je u tim trenucima preuzela potpunu kontrolu posjeda i strpljivo čekala pogreške hrvatskog prvaka. Iako su Souza i Gonzalez propustili izgledne prilike, sredinom prvog poluvremena uslijedio je dvominutni nalet gostiju kojim je susret praktički prelomljen.

U 11. minuti Adolfo je proigrao loptu kroz sredinu, a Pito se u svom prepoznatljivom pivotskom stilu okrenuo i precizno pogodio uz suprotnu vratnicu za 0:3.

Samo minutu kasnije Catela je osvojio loptu, stvorio višak i ljevicom precizno pogodio uz desnu vratnicu za visokih 0:4.

Da zaostatak na poluvremenu ne bude još veći pobrinuo se raspoloženi Vinko Rozga, koji je do odlaska na odmor obranio opasan udarac Péreza te zaustavio pokušaj loba Gonzaleza.

Mladi tandem Olmissuma podigao Ribnjak na noge

U nastavku utakmice španjolska je momčad spustila tempo, dok su se Omišani oslobodili početnog grča i zaigrali znatno hrabrije.

Peti pogodak u mreži hrvatskog prvaka pao je u 34. minuti, kada je Gauna probio lijevu stranu i nesebično poslužio Catelu, koji je pogodio nebranjenu mrežu za svoj drugi gol na utakmici.

Ipak, publika na Ribnjaku nije otišla kući bez razloga za veliko slavlje. Upornost i borbenost Olmissuma nagrađene su trideset sekundi prije posljednjeg zvuka sirene, u režiji dvojice mladih domaćih igrača.

Ivan Kovačević povukao je brzu polukontru i pravovremeno uposlio Karla Martinovića, koji je precizno pogodio za konačnih 1:5 i zasluženi pljesak cijele dvorane.

Copić: "Garantiram da smo dali svoj maksimum"

Nakon susreta igrač Olmissuma Jure Copić priznao je da je momčad u utakmicu ušla previše impresionirana suparnikom, no istaknuo je zadovoljstvo reakcijom u nastavku.

"Vruće glave, što reći – ušli smo u utakmicu malo u grču i možda previše respektirali protivnika. U svlačionici smo se dogovorili biti agresivniji na lopti kako bismo im otežali protok, što u prvom dijelu nismo uspjeli. Na poluvremenu smo se vratili na svoje 'tvorničke postavke' i u nastavku bili puno bolja verzija sebe.

Barcelona je jedna od najboljih ekipa na svijetu, mirni su pod pritiskom i tehničkim bravurama rješavaju naše izlaske, ali mi vjerujemo u sebe i idemo gore prezentirati još bolji futsal. Želim zahvaliti publici na nevjerojatnoj podršci i punoj dvorani; žao mi je što nismo pružili još više, ali garantiram da smo dali svoj maksimum", kazao je Copić.

Despotović: "Ovo je mašinerija koja igra najbolju ligu na svijetu"

Slično viđenje susreta imao je i trener Omišana Frane Despotović, naglasivši kako se nije želio zatvoriti u bunker, već se svjesno odlučio nadigravati s europskim velikanom radi napretka svoje momčadi.

"Loše smo ušli u utakmicu, malo prestrašeno, a utjecao je i teret kartona koje smo nosili. Na poluvremenu smo se sabrali, izašli puno odlučniji i hrabriji te drugo poluvrijeme odigrali 1:1.

Nisam zadovoljan niti jednim porazom pa tako ni prvim dijelom, ali ovo je mašinerija koja igra najbolju ligu na svijetu i na drugoj je razini. Upravo su nam ovakve utakmice dragocjene da im se pokušamo približiti. Mogli smo uzeti pragmatičan pristup, zatvoriti se i moliti Boga da primimo što manje golova, ali onda naša igra ne bi napredovala", istaknuo je Despotović.

Pogodak koji će mladi Martinović pamtiti cijeli život

Despotović je posebno pohvalio strijelca počasnog pogotka te najavio zahtjevan raspored koji Omišane očekuje već u petak.

"Martinović je mlad igrač i zauvijek će se sjećati ovog gola Barceloni. Vjerujem da je sretan i ponosan, iako smo izgubili utakmicu. U uzvratu 4. prosinca u Barceloni ne smijemo razmišljati o zaostatku 5:1 i prolazu, već tu utakmicu moramo gledati izolirano i pokušati izvući što bolji rezultat.

No prije toga čeka nas veliki derbi protiv Novog Vremena u petak u Makarskoj. Moramo se što bolje oporaviti jer nikako ne smijemo zapostaviti domaće prvenstvo koje nam je ključno da bismo ponovno igrali na ovoj razini", zaključio je trener Olmissuma.