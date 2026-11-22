Brojni građani prije spavanja gase svjetla, zaključavaju vrata i zatvaraju prozore, ali pritom često zaboravljaju na električne uređaje koji ostaju priključeni na napajanje. Iako se takva navika na prvi pogled može činiti bezazlenom, kod pojedinih uređaja povećava se mogućnost pregrijavanja i nastanka požara. Osim sigurnosnog aspekta, postoji i financijski. Dio kućanskih uređaja troši električnu energiju čak i kada nije u aktivnoj uporabi, što se tijekom godine može odraziti na račune za struju.

Poseban oprez s uređajima u kuhinji

Tosteri, električna kuhala, friteze na vrući zrak i manje električne pećnice među uređajima su koje je preporučljivo provjeriti prije odlaska na počinak. Posebnu opasnost predstavljaju neispravni aparati, oštećeni kabeli i nepravilno korištenje produžnih kabela. U određenim okolnostima može doći do pregrijavanja, a posljedice mogu biti ozbiljne. Zbog toga se preporučuje isključivanje manjih kuhinjskih aparata iz utičnice kada nisu potrebni, osobito onih koji tijekom rada razvijaju visoke temperature.

Električne grijalice zahtijevaju dodatnu pozornost

Tijekom hladnijih mjeseci mnogi koriste prijenosne električne grijalice kako bi dodatno zagrijali prostorije. Međutim, upravo takvi uređaji zahtijevaju poseban oprez. Njihovo ostavljanje uključenima tijekom spavanja može biti opasno, osobito ako se nalaze blizu zavjesa, posteljine ili drugih zapaljivih materijala.

Prije odlaska u krevet preporučljivo je grijalicu ugasiti i odspojiti od napajanja te provjeriti je li se dovoljno ohladila.

Uređaji za oblikovanje kose, poput pegli, uvijača i sušila, još su jedna skupina na koju treba obratiti pozornost.

Njihovi grijaći elementi mogu dosegnuti vrlo visoke temperature. Čak i kada uređaj ima funkciju automatskog isključivanja, preporučljivo ga je nakon uporabe odspojiti iz utičnice. Jednako je važno ostaviti ga na sigurnoj površini dok se potpuno ne ohladi.

Što je s električnim dekama?

Električne deke i slični proizvodi za zagrijavanje mogu biti korisni tijekom zime, ali njihova uporaba zahtijeva pridržavanje sigurnosnih uputa. Posebno treba paziti na stanje električnih vodova, eventualna oštećenja i starost uređaja. Oštećenu električnu deku nije preporučljivo koristiti. Ako proizvod nije izričito namijenjen uporabi tijekom cijele noći, potrebno ga je isključiti prije spavanja.

Mobiteli, prijenosna računala i njihovi punjači gotovo su neizostavan dio svakodnevnog života. Iako suvremeni uređaji uglavnom imaju ugrađene zaštitne mehanizme, neispravni ili nekvalitetni punjači mogu predstavljati sigurnosni rizik. Važno je koristiti odgovarajuću opremu i ne prekrivati uređaje tijekom punjenja. Posebno treba izbjegavati punjenje mobitela ispod jastuka ili na površinama koje zadržavaju toplinu. Punjače koji se ne koriste moguće je odspojiti iz utičnice i tako izbjeći nepotrebnu potrošnju energije u stanju pripravnosti.

Iako nije potrebno svake večeri isključivati baš sve električne uređaje u kućanstvu, nekoliko jednostavnih provjera može biti korisno. Najveću pozornost treba posvetiti aparatima koji proizvode toplinu, uređajima s vidljivim oštećenjima i onima koji nisu predviđeni za dugotrajan rad bez nadzora.