Drama u Dalmaciji: HGSS-ovci krenuli u akciju spašavanja na dubini od čak 40 metara, ono što su zatekli iznenadilo je i njih

Prava drama sa sretnim završetkom odvijala se danas na području sela Medova Doca, gdje su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Makarska, iz duboke jame izvukli kujicu Geu. Unatoč padu u jamu duboku čak 40 metara, životinja je pronađena živa, a prošla je samo s manjom ozljedom.

Pripadnici HGSS Stanice Makarska danas su odradili nesvakidašnju akciju spašavanja na području sela Medova Doca. Nakon dojave lokalnog stanovništva krenuli su u pomoć kujici Gei, koja je završila na dnu jame duboke čak 40 metara. Dolaskom na teren HGSS-ovce je dočekalo veliko iznenađenje. Kujica je, unatoč velikoj dubini jame, bila živa.

Gea je izvučena na sigurno

Uslijedila je zahtjevna akcija izvlačenja, a zahvaljujući dobroj pripremi i zajedničkom trudu spašavatelja, Gea je uspješno izvučena na površinu. Srećom, prošla je samo s manjom ranom na vratu. Čim se ponovno našla na sigurnom, počela je veselo mahati repom, što je posebno razveselilo njezine spasitelje. Iz HGSS-a su istaknuli kako ih je tijekom akcije oduševilo i ponašanje kujice. "Posebno nas je oduševila njezina suradnja tijekom izvlačenja, kao da je znala da joj pokušavamo pomoći", poručili su iz HGSS Stanice Makarska.

Spašavatelji nisu skrivali zadovoljstvo sretnim završetkom ove nesvakidašnje intervencije.

"Zbog ovakvih trenutaka sve ovo ima smisla!", zaključili su makarski HGSS-ovci.