Verdi slavi 20 godina poslovanja i donosi 20 posto popusta na sve slušne aparate: Dobar sluh znači puno više od glasnoće

Razumjeti razgovor u bučnom restoranu, čuti glas bliske osobe ili bez poteškoća pratiti omiljenu televizijsku emisiju – sve su to svakodnevne situacije u kojima kvaliteta sluha igra važnu ulogu. Tvrtka VERDI d.o.o. ove godine obilježava 20 godina poslovanja, a svoj jubilej odlučila je proslaviti posebnom ponudom – popustom od 20 posto na sve slušne aparate. Iako se o sluhu najčešće razmišlja tek kada se pojave prve poteškoće, njegova važnost daleko nadilazi samu mogućnost prepoznavanja zvukova. Kvalitetan sluh omogućuje lakše sudjelovanje u razgovorima, praćenje događanja u okolini i aktivno uključivanje u društveni život.

Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je tehnologija slušnih aparata posljednjih godina značajno napredovala. Suvremeni uređaji više nisu namijenjeni isključivo pojačavanju zvuka, već nastoje korisnicima omogućiti razumljivije i prirodnije slušanje u različitim životnim situacijama.

Najveći izazov često nije tišina, nego svakodnevna buka

Osobama koje imaju poteškoće sa sluhom razgovor u mirnoj prostoriji ponekad ne predstavlja velik problem. Međutim, situacija se može potpuno promijeniti u restoranu, kafiću ili tijekom obiteljskog okupljanja. Kada istodobno govori nekoliko osoba, u pozadini svira glazba ili se čuje promet, razumijevanje govora postaje znatno zahtjevnije. Upravo zato suvremeni slušni aparati koriste kombinaciju mikrofona, digitalne obrade zvuka i naprednih tehnologija koje nastoje razlikovati govor od okolne buke. Takav pristup prisutan je i kod slušnih aparata proizvođača Rexton, čije pojedine modele odlikuju funkcije prilagodbe različitim zvučnim okruženjima. Dostupnost pojedinih mogućnosti pritom ovisi o konkretnom modelu uređaja.

Jedna od važnijih prednosti suvremenih slušnih aparata mogućnost je automatskog prilagođavanja promjenama u okolini. Primjerice, osoba tijekom dana može boraviti u mirnom domu, zatim izaći na prometnu ulicu, obaviti kupnju i na kraju otići na druženje s prijateljima. Svako od tih okruženja donosi drukčije zvučne izazove.

Napredniji slušni aparati nastoje prepoznati promjene i prilagoditi obradu zvuka bez potrebe da korisnik neprestano ručno mijenja postavke. Cilj takve tehnologije nije samo povećati glasnoću, nego omogućiti ugodnije i funkcionalnije slušanje u svakodnevnim aktivnostima.

Slušni aparati danas se mogu povezivati i s pametnim telefonima

Razvoj slušne tehnologije donio je i mogućnosti koje su donedavno bile nezamislive. Pojedini suvremeni slušni aparati mogu se povezivati s pametnim telefonima i drugim kompatibilnim uređajima, čime postaju dio svakodnevnog digitalnog okruženja. Takva povezanost korisnicima može olakšati telefonske razgovore, slušanje određenih multimedijskih sadržaja i upravljanje postavkama uređaja. Kompatibilni modeli Rexton slušnih aparata nude različite mogućnosti povezivanja, pri čemu dostupne funkcije ovise o modelu aparata, mobilnom telefonu i operativnom sustavu. Unatoč tehnološkom napretku, stručnjaci naglašavaju važnost individualnog pristupa pri odabiru slušnog pomagala.

Naime, dvije osobe sa sličnim poteškoćama sa sluhom ne moraju imati iste potrebe. Osobi koja većinu vremena provodi u mirnom kućnom okruženju možda će odgovarati drukčije funkcije od onih koje su potrebne nekome tko svakodnevno radi s ljudima, često telefonira ili boravi u bučnom prostoru. Zbog toga je prije odabira slušnog aparata važno napraviti stručnu procjenu sluha te uređaj prilagoditi individualnim potrebama korisnika. Čak i najnaprednija tehnologija svoju punu vrijednost može pokazati tek kada je pravilno odabrana i podešena.

Dva desetljeća iskustva i posebna jubilarna ponuda

Tvrtka VERDI d.o.o. ove godine obilježava značajnu obljetnicu – 20 godina poslovanja u području slušne tehnologije. Tim povodom pripremljena je posebna jubilarna pogodnost koja obuhvaća 20 posto popusta na sve slušne aparate. Ponuda može biti zanimljiva osobama koje prvi put razmišljaju o nabavi slušnog pomagala, ali i postojećim korisnicima koji žele provjeriti odgovaraju li njihovi uređaji suvremenim potrebama i mogućnostima.

Razvoj tehnologije donio je brojne promjene, od naprednije digitalne obrade zvuka i automatskih prilagodbi do povezivanja s pametnim uređajima. Ipak, odabir odgovarajućeg slušnog aparata ne bi se trebao temeljiti isključivo na cijeni ili broju dostupnih funkcija. Jednako su važni stručna procjena, pravilno podešavanje i svakodnevne navike osobe koja će ga koristiti.

Dobar sluh znači ostati dijelom svakodnevnih trenutaka

Slušanje je mnogo više od prepoznavanja zvukova. Ono je važno za komunikaciju, međuljudske odnose i osjećaj uključenosti u svakodnevni život. Razgovor s prijateljima, obiteljski ručak, omiljena pjesma ili telefonski poziv mogu imati posebno značenje kada poteškoće sa sluhom počnu otežavati njihovo praćenje.

Upravo zato suvremena slušna pomagala nastoje odgovoriti na različite potrebe korisnika, uz tehnologiju koja se sve više prilagođava njihovim životnim navikama. Obilježavajući 20 godina poslovanja, VERDI svojim korisnicima nudi 20 posto popusta na sve slušne aparate, podsjećajući pritom na jednostavnu, ali važnu poruku: kvalitetan sluh nije samo pitanje glasnoće, nego i mogućnosti da aktivno sudjelujemo u trenucima koji nam najviše znače.