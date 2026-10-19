Vatrogasci, policija, HGSS i hitna pomoć stižu u Amfiteatar u Solinu

U srijedu, 21. listopada 2026. godine, s početkom u 10:30 sati, na prostoru Amfiteatra u Solinu održat će se prezentacijska vježba svih sastavnica sustava civilne zaštite Grada Solina. Događaj je namijenjen učenicima osnovne škole, ali i svim zainteresiranim građanima.

Na vježbi će sudjelovati oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslava Paraća, koji će imati priliku iz prve ruke upoznati rad žurnih službi, njihovu opremu i vještine potrebne za djelovanje u kriznim situacijama.

Cilj vježbe je predstaviti organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost svih sudionika sustava civilne zaštite te približiti građanima važnost njihove uloge u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine.

Svaka služba imat će vlastiti prezentacijski štand na kojem će predstaviti opremu, vozila, sredstva za rad i vještine kojima raspolaže.

U prezentacijskoj vježbi sudjelovat će:

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Solin

Hitna medicinska služba Solin – Muć

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split

Dobrovoljna vatrogasna društva Solin i Vranjic

Industrijska vatrogasna postrojba INA Solin

Policijska postaja Solin

Područni ured civilne zaštite Split – Županijski centar 112

Iz grada Solina pozivaju sve zainteresirane građane da posjete Amfiteatar u Solinu, upoznaju ljude koji svakodnevno brinu o njihovoj sigurnosti te izbliza pogledaju opremu i vozila kojima se koriste u svojim intervencijama.