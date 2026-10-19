Vatrogasci, policija, HGSS i hitna pomoć stižu u Amfiteatar u Solinu

U srijedu, 21. listopada 2026. godine, s početkom u 10:30 sati, na prostoru Amfiteatra u Solinu održat će se prezentacijska vježba svih sastavnica sustava civilne zaštite Grada Solina. Događaj je namijenjen učenicima osnovne škole, ali i svim zainteresiranim građanima.
Na vježbi će sudjelovati oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslava Paraća, koji će imati priliku iz prve ruke upoznati rad žurnih službi, njihovu opremu i vještine potrebne za djelovanje u kriznim situacijama.
Cilj vježbe je predstaviti organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost svih sudionika sustava civilne zaštite te približiti građanima važnost njihove uloge u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine.
Svaka služba imat će vlastiti prezentacijski štand na kojem će predstaviti opremu, vozila, sredstva za rad i vještine kojima raspolaže.
U prezentacijskoj vježbi sudjelovat će:
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Solin
- Hitna medicinska služba Solin – Muć
- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split
- Dobrovoljna vatrogasna društva Solin i Vranjic
- Industrijska vatrogasna postrojba INA Solin
- Policijska postaja Solin
- Područni ured civilne zaštite Split – Županijski centar 112
Iz grada Solina pozivaju sve zainteresirane građane da posjete Amfiteatar u Solinu, upoznaju ljude koji svakodnevno brinu o njihovoj sigurnosti te izbliza pogledaju opremu i vozila kojima se koriste u svojim intervencijama.