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Vatrogasci, policija, HGSS i hitna pomoć stižu u Amfiteatar u Solinu

Na vježbi će sudjelovati oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslava Paraća

U srijedu, 21. listopada 2026. godine, s početkom u 10:30 sati, na prostoru Amfiteatra u Solinu održat će se prezentacijska vježba svih sastavnica sustava civilne zaštite Grada Solina. Događaj je namijenjen učenicima osnovne škole, ali i svim zainteresiranim građanima.

Na vježbi će sudjelovati oko 100 učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslava Paraća, koji će imati priliku iz prve ruke upoznati rad žurnih službi, njihovu opremu i vještine potrebne za djelovanje u kriznim situacijama.

Cilj vježbe je predstaviti organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost svih sudionika sustava civilne zaštite te približiti građanima važnost njihove uloge u zaštiti i spašavanju ljudi i imovine.

Svaka služba imat će vlastiti prezentacijski štand na kojem će predstaviti opremu, vozila, sredstva za rad i vještine kojima raspolaže.

U prezentacijskoj vježbi sudjelovat će:

  • Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Solin
  • Hitna medicinska služba Solin – Muć
  • Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split
  • Dobrovoljna vatrogasna društva Solin i Vranjic
  • Industrijska vatrogasna postrojba INA Solin
  • Policijska postaja Solin
  • Područni ured civilne zaštite Split – Županijski centar 112

Iz grada Solina pozivaju sve zainteresirane građane da posjete Amfiteatar u Solinu, upoznaju ljude koji svakodnevno brinu o njihovoj sigurnosti te izbliza pogledaju opremu i vozila kojima se koriste u svojim intervencijama.

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