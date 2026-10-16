HNS žestoko reagirao na skandal Torcide: "Sramote Hajduk i hrvatski nogomet, klub čekaju ozbiljne posljedice!"

Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje sramotne i neprihvatljive povike koji su se mogli čuti tijekom navijačke povorke uoči utakmice Hajduka protiv Ajaxa u Splitu, kojima su se širili antisemitizam i mržnja te veličali nacizam, ustaštvo i njihovi zločini, objavio je savez dan nakon sramotnih scena na utakmici Hajduka i Ajaxa (2-1) u Konferencijskoj ligi, koja je prekinuta na 15 minuta zbog divljanja Torcide, a imala je i skandaloznu uvertiru u korteu domaće navijačke skupine.

"Takvim porukama nema i ne smije biti mjesta u hrvatskom nogometu ni u hrvatskom društvu. Riječ je o ponašanju koje je u potpunoj suprotnosti s temeljnim vrijednostima sporta, međusobnog poštovanja, tolerancije i zajedništva te koje nanosi veliku štetu ugledu hrvatskog nogometa i Republike Hrvatske, a u ovom slučaju i ugledu HNK Hajduk. Iako se navedeni incidenti nisu dogodili na stadionu, to ne umanjuje odgovornost nogometne zajednice da ih jasno i nedvosmisleno osudi. Svi koji sudjeluju u nogometnom životu imaju odgovornost svojim ponašanjem štititi vrijednosti koje sport predstavlja", nastavili su iz saveza.

"Ne možemo pritom zanemariti ni neprimjereno korištenje izuzetnog broja pirotehničkih sredstava tijekom same utakmice, koje je dovelo do njezina prekida te ugrozilo sigurnost navijača. Pirotehnikom se ugrožavaju igrači, gledatelji i regularno odigravanje utakmice, a klub se izlaže značajnim disciplinskim, financijskim i reputacijskim posljedicama.

Žao nam je što su ovi incidenti bacili sjenu na vrijedan sportski uspjeh koji je Hajduk ostvario na terenu, zbog čega su igrači, stručni stožer, klub i svi koji vole HNK Hajduk zaslužili da se nakon utakmice govori o nogometu. Navijačka strast, rivalstvo i ljubav prema klubu nikada ne mogu biti opravdanje za govor mržnje, diskriminaciju ili veličanje zločinačkih ideologija, kao što ne mogu biti opravdanje za ponašanje koje ugrožava sigurnost, prekida utakmicu i nanosi štetu klubu.

Podržavamo postupanje nadležnih institucija u utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su sudjelovali u ovim incidentima te očekujemo njihovo primjereno sankcioniranje u skladu sa zakonom. Hrvatski nogometni savez nastavit će se odlučno zalagati za nogomet u kojem nema mjesta rasizmu, antisemitizmu, diskriminaciji i bilo kojem obliku mržnje. To nije samo naša sportska, nego i društvena odgovornost."