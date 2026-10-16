Dinamo i Hajduk pogurali Hrvatsku na Uefinoj ljestvici! Preskočili Škote, a na vidiku je još veći skok

Hrvatski nogomet imao je razloga za slavlje nakon europskog četvrtka. Dinamo i Hajduk upisali su pobjede, premda su do njih stigli uz popriličnu dozu drame. Splićani su protiv Ajaxa proživljavali teške trenutke i strepjeli do samog kraja, dok je Dinamo Anderlecht srušio pogotkom iz kaznenog udarca u posljednjoj akciji utakmice.

Na kraju se, međutim, pamte samo pobjede. A one su hrvatskom nogometu donijele itekako vrijedne bodove na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.

Hrvatska je zahvaljujući uspješnom nastupu svojih predstavnika prvi put ove sezone probila granicu 20. mjesta. Preskočila je Škotsku i zauzela 19. poziciju, čime je napravila važan korak u borbi za bolji europski status.

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Hrvatska ima priliku za novi veliki skok

Posebno ohrabruje činjenica da tu ne mora biti kraj napredovanju. Austrija i Švicarska nalaze se na relativno maloj bodovnoj udaljenosti, što znači da bi ih Hrvatska uz novi uspješan europski četvrtak mogla dostići, pa čak i prestići.

Dinamo i Hajduk tek su započeli niz od četiri uzastopna četvrtka u kojima će predstavljati hrvatski nogomet na europskoj sceni. Svaka pobjeda u tom razdoblju mogla bi imati dvostruku vrijednost, kako za klupske ambicije, tako i za nacionalni koeficijent.

Naravno, skok na 19. mjesto neće odmah donijeti promjene u broju hrvatskih predstavnika ili njihovim početnim pozicijama u europskim kvalifikacijama. No dugoročno je riječ o važnom pomaku.

Veliki cilj ostaje povratak na pozicije koje Hrvatskoj donose dva predstavnika u kvalifikacijama Lige prvaka, kao što je bio slučaj u ljeto 2020. godine.

Takav status trenutačno je još prilično daleko. Cipar drži poziciju koja donosi tu pogodnost i ima više od osam bodova prednosti pred Hrvatskom. Ipak, nastave li Dinamo i Hajduk skupljati europske pobjede, taj bi se zaostatak mogao ozbiljnije smanjiti, a borba za željeno mjesto postati realnija već sljedeće sezone.

Dinamo na 14. mjestu, Hajduk također odlično stoji

Osim borbe za nacionalni koeficijent, hrvatski predstavnici imaju razloga za optimizam i kada je riječ o nastavku vlastitog europskog puta.

Dinamo je nakon dva kola Europske lige prikupio četiri boda i zauzima 14. mjesto na ljestvici. Zagrepčani su tako u dobroj poziciji uoči nastavka natjecanja, a procjene govore da bi im za plasman među 24 najbolje momčadi trebalo ukupno 12 bodova.

Ovisno o rezultatima konkurencije, prolazak bi mogao biti moguć i s 11, pa čak i 10 bodova.

Hajduk je, s druge strane, nakon prvog kola Konferencijske lige na 11. mjestu. Splićanima bi još šest osvojenih bodova moglo biti dovoljno za nastavak europske avanture, dok bi povoljan rasplet ostalih susreta mogao spustiti granicu prolaska i na ukupno sedam ili osam bodova.

Pred Dinamom i Hajdukom još je dosta posla, ali početak europske sezone pokazao je da oba hrvatska velikana imaju što reći u svojim natjecanjima.

Za HNL je najvažnije da se europski bodovi nastave gomilati. Hrvatska je napokon krenula prema gore na Uefinoj ljestvici, a predstojeći četvrtci mogli bi pokazati koliko daleko Dinamo i Hajduk mogu pogurati hrvatski klupski nogomet.

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Standings provided by Sofascore