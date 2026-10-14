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Zatvara se brza cesta Solin – Klis! Evo kada se obustavlja promet

Ne, nije samo jedan termin

Zbog najavljenih radova brza cesta Solin – Klis bit će zatvorena za sav promet u oba smjera tijekom tri noći. Vozačima je osiguran obilazni pravac starom kliškom cestom.

Prema najavi radova, promet brzom cestom Solin – Klis bit će obustavljen u noćnim satima, od 22 do 5 sati, u sljedećim terminima:

  • s 14. na 15. listopada
  • s 15. na 16. listopada
  • sa 16. na 17. listopada

Obilazak starom kliškom cestom

Za vrijeme zatvaranja promet će se odvijati obilaznim pravcem, odnosno starom kliškom cestom (ŽC6253).

Vozačima koji u navedenim terminima planiraju putovati između Solina i Klisa savjetuje se da računaju na moguće zastoje i dodatno vrijeme putovanja te da prate privremenu prometnu signalizaciju.

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