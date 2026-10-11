Jedan derbi zbog kiše čekali smo više od dva mjeseca: Prisjećamo se poljudskih potopa

Hajduk je pobijedio Dinamo 2:1 u dobroj utakmici. Bijeli su imali još nekoliko prilika, a vrijedi izdvojiti Šeginu veliku šansu već u 6. minuti prvog poluvremena te Šotičekovu priliku u nastavku, kada se nakon odlične Bambine lopte poskliznuo u ključnom trenutku. Modri su dobro pritisnuli pred kraj susreta, bilo je gužvi pred Silićevim vratima, a udarac glavom Dinamova napadača Diona Drene Belje u 15. minuti sudačke nadoknade zaustavila je vratnica. Ali pred sam kraj drugog poluvremena više nisu vladali normalni uvjeti za igru. Kako se govorilo i na tribinama, bio je to neki drugi sport, nalik na vaterpolo. Uostalom, i Dinamov trener Mario Kovačević poslije je rekao: „Kiša je pojačavala, to je već drugi sport.“ Nakon utakmice u press salonu novinari su Kovačevića pitali što mu je sudac Igor Pajač rekao kada je u sudačkoj nadoknadi prišao aut-liniji i razgovarao s trenerima.

„Mislio je da napravimo pauzu dok kiša stane pa da se odigra desetak minuta. Koliko bi to bilo pametno, ne znam. Igrači bi se ohladili. Nama to nije odgovaralo. Složila se i klupa Hajduka“, objasnio je Kovačević.

Prema pravilima HNS-a, ako je utakmica zbog opravdanih razloga prekinuta nakon što je odigrano najmanje 80 posto regularnog vremena, rezultat postignut u trenutku prekida ostaje važeći. Kod utakmice od 90 minuta ta granica iznosi 72 minute, a ne 75. Ako do prekida dođe ranije, utakmica se, prema pravilima uvedenima od sezone 2017./18., nastavlja od trenutka u kojem je prekinuta. Pajač je u sudačkoj nadoknadi nakratko zaustavio igru zbog natopljenog terena, ali utakmica je nastavljena i odigrana do kraja. I neka je. Ovako nitko ne može reći da je Hajduk spasila kiša i time umanjivati veliku pobjedu Bijelih. A bilo je na Poljudu i prekida i kašnjenja početaka utakmica upravo zbog vremenskih uvjeta.

Baš sam pričao s hajdukologom Slavenom, živućom enciklopedijom hajdučkih uspomena, kako se danas, kada su kriteriji i pravila znatno stroži, neke od naših epskih utakmica, poput onih protiv Saint-Étiennea i Dnjipra, odigranih po blatu i kiši na Starom placu i Poljudu, možda ne bi ni igrale u takvim uvjetima. Još je svježe sjećanje na prvo kolo sezone 2025./26., 3. kolovoza 2025., kada je zbog snažnog olujnog nevremena gotovo sat vremena kasnio početak utakmice Hajduk – Istra 1961. Susret je trebao početi u 21 sat, ali je zbog obilne kiše, natopljenog terena i nestanka struje počeo tek u 21.50. Hajduk je na kraju pobijedio 2:1. Tada smo ponovno vidjeli koliko snažno nevrijeme može otežati gledanje utakmice i rad na Poljudu, stadionu koji je tijekom godina sve teže podnosio ekstremne vremenske uvjete. Danas ćemo se zato u našem vremeplovu prisjetiti nekih od odgođenih utakmica, pa i derbija, na Poljudu.

Hajduk - Velež, 1980.

Bio je petak, 14. ožujka 1980. godine. Na Poljud je trebao doći jaki mostarski Velež, momčad koja je tih godina igrala odličan nogomet. Utakmica je bila na rasporedu samo pet dana prije velikog uzvrata četvrtfinala Kupa prvaka protiv HSV-a, koji se na Poljudu igrao 19. ožujka.

Tog je dana Split pogodila jaka kiša i teren je bio natopljen vodom. Nakon pregleda travnjaka zaključeno je da nema uvjeta za igru te je utakmica odgođena. Po Splitu se poslije prepričavalo kako je odgoda dobro došla i Hajduku, jer je pred Bijelima bila jedna od najvećih europskih utakmica u klupskoj povijesti. Postojale su i razne gradske priče o tome što se tog jutra događalo s travnjakom, no njih ipak treba ostaviti u domeni hajdučkih legendi i anegdota, a ne utvrđenih činjenica. Utakmica s Veležom odigrana je tek 9. travnja 1980., a Hajduk je pobijedio 2:0. Pogotke su postigli Zlatko Vujović i Boro Primorac.

HAJDUK - VELEŽ Bio je petak 14. ožujka 1980, na Poljud je došao jaki mostarski Velež, ekipa koja je uvijek igrala odličan nogomet. I baš je napadala kiša koja je tog jutra padala u Splitu. Kapetani Ivica Šurjak i Enver Marić sa sucima su izašli na teren, provjeriti stanje travnjaka. Mara je podbacio loptu koja nije odskočila što podrazumijevaju pravila i utakmica je odgođena. Kasnije se po Splitu pričalo kako je bilo i funcutarija iz uprave Hajduka tog dana, naime za četiri dana dolazio je veliki Hamburger i bijelima je trebao odmor, utakmica s Veležom dolazila je za Hajduk u stvarno nezgodnom trenutku. Navodno su u Poljudu čitavo jutro dodatno natapali teren. Susjedi iz Mostara sve su to shvatili i složili se, bez obzira na sedamdesetih godina jako izraženo rivalstvo ova dva kluba. Svi su željeli da Hajduk prođe Hamburger.

Hajduk – Dinamo, sezona 2005./06.

Derbi se trebao igrati 3. prosinca 2005. godine. Bio je to jedan od najvećih i najpoznatijih potopa na Poljudu. Jaka kiša potpuno je natopila travnjak, lopta na velikom dijelu terena nije mogla normalno odskakati, pa je susret odgođen. Trener Hajduka tada je bio nedavno preminuli Ivan Gudelj, a u tom trenutku Bijeli nisu bili u najboljoj rezultatskoj formi. Derbi na kraju nije odigran ni sljedećih dana, nego tek 12. veljače 2006. godine. Dinamo je tada pred 20.000 gledatelja pobijedio 1:0, a jedini pogodak postigao je Luka Modrić u 61. minuti.

Hajduk – Dinamo, sezona 2012./13.

Utakmica koja se trebala odigrati 24. veljače 2013. godine odgođena je zbog velikih lokvi i potpuno natopljenog terena. Glavni sudac Ivan Bebek izašao je na travnjak i nakon pregleda zaključio da lopta na velikom dijelu igrališta ne odskače te da nema uvjeta za igru. Na Poljudu je tada bilo oko 25.000 gledatelja, koji su dugo čekali konačnu odluku o odgodi.

Hajdukovi igrači nisu skrivali razočaranje odgodom, ponajprije zbog velikog broja navijača koji su stigli na utakmicu, dok je Dinamov kapetan Josip Šimunić isticao da se u takvim uvjetima mora voditi računa o zdravlju igrača i mogućnosti ozljeda. Utakmica je odigrana tri dana poslije, 27. veljače 2013., a Dinamo je slavio rezultatom 2:1. Najvažnije ispravke u odnosu na original: 80 posto utakmice je 72., a ne 75. minuta; Hajduk – Istra bio je 3. kolovoza 2025. u sezoni 2025./26., a ne 5. kolovoza 2024.; protiv Veleža su 9. travnja 1980. zabili Zlatko Vujović i Boro Primorac, a ne Mišo Krstičević; odgođeni derbi iz prosinca 2005. naposljetku je odigran 12. veljače 2006. i Dinamo je pobijedio 1:0 golom Modrića.