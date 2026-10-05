Marjan ponovno briljirao: Čak devet sportaša izborilo Europsko prvenstvo, medalje pljuštale na tri fronta

Nevjerojatna su ostvarenja Taekwondo kluba Marjan iz vikenda u vikend, na svakom frontu na kojem se sportaši pojave. Proteklog vikenda bili su iznimno uspješni na čak tri fronta.
Na kriterijskom turniru devet sportaša potvrdilo reprezentaciju Hrvatske za Europsko prvenstvo
U Dugom Selu održan je drugi od tri kriterijska turnira za reprezentaciju Hrvatske u kadetskom uzrastu. Marjan je bio nestvarno dobar, osvojivši čak 12 zlata u 20 kategorija, pet srebrnih i dvije brončane medalje.
Plasman na Europsko prvenstvo već je nakon samo dva kriterijska turnira potvrdilo čak devet sportaša, dok još troje ima priliku izboriti mjesto u reprezentaciji na trećem kriterijskom turniru, koji se sljedećeg vikenda održava u Zagrebu.
U ekipnom poretku kadeta Marjan je prvi u oba uzrasta, a klub zauzima prvo mjesto i u sveukupnom poretku.
Zlato: Ela Rajčić, Marcela Paić, Eva Zambata, Dobrila Šiško, Karmen Eraković, Ema Bikić, Dinko Sokol, Toma Bulaja, Vito Bakotin, Ante Jelović, Marko Magazinović i Karlo Jurko.
Srebro: Leila Adele Vržina, Hana Bego, Hana Skender, Lila Ban i Gabriela Jurić.
Bronca: Marija Rubelj i Nikolina Svalina.
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Četiri odličja na međunarodnom G1 turniru u Tirani
Seniori i juniori kluba proteklog su vikenda odradili odličan turnir u Albaniji, koji se boduje za olimpijske i svjetske rang-liste.
Zlatno odličje u seniorskoj konkurenciji osvojila je Magdalena Matić, koja je opravdala status prve nositeljice. Srebro je osvojio Leon Hrgota u kategoriji do 80 kilograma, dok je do bronce stigao Josip Bilić Pavlinović.
Zlato u juniorskoj konkurenciji pripalo je Petri Uglešić, koja se priprema za Olimpijske igre mladih.
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Sveukupni naslov osvajača Županijskog kupa
Dok su seniori i juniori nastupali na jakom međunarodnom natjecanju u Tirani, a najbolji kadeti na kriterijskom turniru za reprezentaciju, ostatak juniora, kadeta i mlađih kadeta otputovao je u Primorski Dolac na Županijski kup.
Marjanovci su tamo osvojili čak 70 medalja – 25 zlatnih, 21 srebrnu i 24 brončane.
U sveukupnom poretku sportaši Marjana uvjerljivo su zauzeli prvo mjesto s 331 osvojenim bodom, ispred Montera s 98 i Imotskog s 84 boda.