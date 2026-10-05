Marjan ponovno briljirao: Čak devet sportaša izborilo Europsko prvenstvo, medalje pljuštale na tri fronta

Nevjerojatna su ostvarenja Taekwondo kluba Marjan iz vikenda u vikend, na svakom frontu na kojem se sportaši pojave. Proteklog vikenda bili su iznimno uspješni na čak tri fronta.

Na kriterijskom turniru devet sportaša potvrdilo reprezentaciju Hrvatske za Europsko prvenstvo

U Dugom Selu održan je drugi od tri kriterijska turnira za reprezentaciju Hrvatske u kadetskom uzrastu. Marjan je bio nestvarno dobar, osvojivši čak 12 zlata u 20 kategorija, pet srebrnih i dvije brončane medalje.

Plasman na Europsko prvenstvo već je nakon samo dva kriterijska turnira potvrdilo čak devet sportaša, dok još troje ima priliku izboriti mjesto u reprezentaciji na trećem kriterijskom turniru, koji se sljedećeg vikenda održava u Zagrebu.

U ekipnom poretku kadeta Marjan je prvi u oba uzrasta, a klub zauzima prvo mjesto i u sveukupnom poretku.

Zlato: Ela Rajčić, Marcela Paić, Eva Zambata, Dobrila Šiško, Karmen Eraković, Ema Bikić, Dinko Sokol, Toma Bulaja, Vito Bakotin, Ante Jelović, Marko Magazinović i Karlo Jurko.

Srebro: Leila Adele Vržina, Hana Bego, Hana Skender, Lila Ban i Gabriela Jurić.

Bronca: Marija Rubelj i Nikolina Svalina.

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Četiri odličja na međunarodnom G1 turniru u Tirani

Seniori i juniori kluba proteklog su vikenda odradili odličan turnir u Albaniji, koji se boduje za olimpijske i svjetske rang-liste.

Zlatno odličje u seniorskoj konkurenciji osvojila je Magdalena Matić, koja je opravdala status prve nositeljice. Srebro je osvojio Leon Hrgota u kategoriji do 80 kilograma, dok je do bronce stigao Josip Bilić Pavlinović.

Zlato u juniorskoj konkurenciji pripalo je Petri Uglešić, koja se priprema za Olimpijske igre mladih.

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Sveukupni naslov osvajača Županijskog kupa

Dok su seniori i juniori nastupali na jakom međunarodnom natjecanju u Tirani, a najbolji kadeti na kriterijskom turniru za reprezentaciju, ostatak juniora, kadeta i mlađih kadeta otputovao je u Primorski Dolac na Županijski kup.

Marjanovci su tamo osvojili čak 70 medalja – 25 zlatnih, 21 srebrnu i 24 brončane.

U sveukupnom poretku sportaši Marjana uvjerljivo su zauzeli prvo mjesto s 331 osvojenim bodom, ispred Montera s 98 i Imotskog s 84 boda.