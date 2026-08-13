120 motorista kreće kroz pet zemalja: "Čelična muda Extreme" donose rekord, humanitarnu akciju i preventivne preglede

Od 11. do 19. rujna održat će se 15. izdanje međunarodne motoavanture Bradati Balkan Rally – Gastro, koja će i ove godine okupiti motoriste na velikoj ruti kroz pet zemalja Balkana. Uz vožnju, druženje i gastronomiju, ovogodišnje izdanje imat će snažan humanitarni i zdravstveni karakter, a organizatori najavljuju i dosad najbrojnije izdanje izazova "Čelična muda". Karavana će se okupiti u Prelogu, nakon čega će krenuti prema Puli, Banjoj Luci, Novom Sadu, Skoplju, Ulcinju i Mostaru, a velika završnica bit će u Splitu.

120 motorista u pokušaju postavljanja rekorda

Poseban uvod u ovogodišnji rally održat će se 12. rujna u Prelogu, gdje organizatori pripremaju projekt "Čelična muda Extreme". Plan je okupiti 120 motorista koji će u 16 sati zajedno prijeći ukupno čak 120.000 kilometara na relaciji Prelog – Split – Prelog. Cilj je, navode organizatori, postaviti rekord za najveću istovremenu grupnu vožnju motocikala na duge staze te najveći broj sudionika u takvoj vožnji.

"Planiramo napraviti nešto dosad neviđeno. Okupiti 120 motorista, prijeći 120.000 kilometara u jednom danu i napraviti priču koja će se dugo pamtiti. 'Čelična muda Extreme' bit će veliki izazov, ali prije svega prilika da okupimo što više ljudi i zajedno promoviramo važnost preventivnih pregleda i zdravlja", rekao je organizator rallyja Željan Rakela. Okupljanje sudionika počinje dan ranije, 11. rujna, u Prelogu, gdje će Grad Prelog organizirati doček, glazbeni program i besplatne letove balonom na vrući zrak.

Mobilna ambulanta pratit će karavanu kroz pet zemalja

Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg izdanja bit će mobilna ambulanta koja će, u suradnji s Priska Medom i KBC-om Split, pratiti karavanu kroz svih pet zemalja. Sudionicima će biti omogućeni besplatni preventivni pregledi prostate i ultrazvučni pregledi testisa, čime organizatori žele dodatno skrenuti pozornost na važnost brige o muškom zdravlju i ranog otkrivanja bolesti.

"Želimo iskoristiti veliku energiju i broj ljudi koje okuplja Balkan Rally kako bismo poslali važnu poruku da se o zdravlju treba brinuti prije nego što se pojave problemi. Zato smo ove godine u program uključili mobilnu ambulantu i omogućili sudionicima preventivne preglede. Želimo da se o zdravlju muškaraca govori otvoreno i da prevencija postane dio svakodnevice", poručuju organizatori.

Birat će se i najbolji restoran rallyja

Važan dio cijele priče ponovno će biti gastronomija. U suradnji s Gastro tražilicom bit će odabrani restorani duž rute, koje će sudionici tijekom putovanja ocjenjivati. Na završetku rallyja bit će proglašen i najbolji restoran ovogodišnjeg izdanja. Svake večeri održavat će se i "pop up" Bradata aukcija, koja će ove godine prvi put izaći izvan granica Hrvatske. "U svakom gradu domaćinu želimo napraviti večer druženja, dobre glazbe i brijanja u suradnji s lokalnim barberima, ali prije svega promovirati važnost prevencije kod malignih oboljenja", poručuju iz Bradate aukcije.

Donacije prikupljene tijekom večernjih aukcija bit će namijenjene humanitarnim udrugama u gradovima domaćinima, dok će dio prihoda od samog rallyja biti doniran Županijskoj ligi protiv raka – Split za kupnju magnetske rezonance. "Ove godine ponovno smo podigli ljestvicu. Imamo rekord, imamo gastronomiju, imamo put kroz cijeli Balkan te činimo nešto korisno za zdravlje i zajednicu. Zato pozivamo sve da nam se pridruže i budu dio ove priče", zaključio je Rakela.

Bradati Balkan Rally – Gastro 2026. održava se od 11. do 19. rujna, a zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca organizatora.