12. Piano Loop Festival počinje maestralnim imenima: Sergei Babayan i Eva Gevorgyan pripremaju nezaboravno glazbeno putovanje kroz djela skladateljskih virtuoza

Dvanaesto izdanje dragulja virtuoznog muziciranja u organizaciji Piano projekta donosi pet renomiranih pijanističkih imena čije će vrhunske interpretacije još jednom potvrditi postulat Hrvatskog doma: kvaliteta bez kompromisa. Splitskoj će se publici tijekom petodnevnog festivala predstaviti Sergei Babayan (16. 9.), Eva Gevorgyan (17. 9.), Dmytro Choni (18. 9.), Bruno Vlahek (19. 9.) i Roman Lopatinsky (20. 9.).

Ovogodišnje izdanje Piano Loop Festivala otvorit će višestruko nagrađivani armensko-američki pijanist Sergei Babayan. Počeo je učiti svirati klavir sa šest godina kod Luize Markarjan, a kasnije kod Georgija Saradjeva. Nastavio je školovanje na Moskovskom konzervatoriju, a 1989. preselio se u Sjedinjene Države i osvojio prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju pijanista u Clevelandu i Međunarodnom natjecanju pijanista Robert Casadesus. Bio je rezidencijalni umjetnik na Glazbenom institutu u Clevelandu od 1992. do 2024. Pridružio se nastavničkom kadru Juilliard School 2013. i Meadows School of the Arts Sveučilišta Southern Methodist 2023., gdje trenutno drži katedru za klavir Joel Estes Tate Endowed i radi kao rezidencijalni umjetnik. „Kako napisati dobru melodiju“, kaže armensko-američki pijanistički genij, „nešto je što se ne može naučiti. To je dar koji čovjek ili ima ili nema. U cijelom proučavanju umjetnosti skladanja, melodija ostaje krajnja misterija.“ Babayanov najnoviji samostalni recital pod nazivom SONGS odaje počast daru stvaranja nekih od najljepših melodija u povijesti umjetničke pjesme. Putovanje koje Babayan predlaže slušatelju, od Franza Schuberta do Charlesa Treneta, pruža jedinstvenu priliku za razmišljanje o sastojcima velike melodije i o načinu na koji su se moderna narodna i umjetnička pjesma razvijale kroz vrijeme, kako u izvornom obliku s otpjevanim riječima, tako i u transkripciji za instrument, pjesmi bez riječi. Koncert je na programu 16. 9. u 20 sati, a detalji se mogu pronaći na stranicama Hrvatskog doma.

Drugi dan Piano Loop Festivala obilježit će nastup Yamaha Young Artist Eve Gevorgyan, pobjednice više od četrdeset pijanističkih natjecanja, uključujući glavne nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju za mlade umjetnike u Clevelandu 2018. i natjecanju mladih umjetnika Van Cliburn 2019. Nedavno je osvojila Prix du Bern u Švicarskoj 2023., nagradu Discovery na Međunarodnim nagradama za klasičnu glazbu 2019., Grand-Prix na Natjecanju ruskih nacionalnih orkestara 2021. Bila je finalistica i dobitnica posebne nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Chopin u Varšavi. Studira na Središnjoj glazbenoj školi Konzervatorija P. I. Čajkovski u Moskvi kod Natalije Trull i na Escuela Superior de Música Reina Sofía u Madridu pod vodstvom Stanislava Ioudenitcha. Također joj je dodijeljena prestižna stipendija na Klavier-Festival Ruhr 2020. Već je nastupala u velikim koncertnim dvoranama, uključujući Royal Albert Hall, KKL Lucerne, Gewandhaus, Mariinsky Concert Hall, hamburšku Laeiszhalle, Auditorio Nacional u Madridu, Asahi Hall u Tokiju, Teatro B32 u Brazilu, Teatro Juarez u Meksiku, Salle Bourgie u Montrealu i Salle Cortot u Parizu. Njezin prvi CD pod okriljem Melodiye, s djelima Chopina i Skrjabina, objavljen je 2022. godine i doživio je velike pohvale. Nastup Eve Gevorgyan na programu je 17. 9. u 20 sati, a detalji su dostupni na stranicama Hrvatskog doma.

Pokrovitelji festivala su Grad Split, Županija Splitsko-dalmatinska, Turistička zajednica grada Splita i Ministarstvo kulture i medija RH. Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split. Koncerti su besplatni za umirovljenike. Gratis ulaznice moguće je preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split. Jedna osoba može preuzeti maksimalno dvije pozivnice, a broj gratis mjesta je ograničen.