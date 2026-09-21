KAŠTELA DOBILA ZDRAVSTVENI OBJEKT BUDUĆNOSTI Robot donosi lijek za 18 sekundi, građanima dostupno i 12 ordinacija

Novi suvremeni zdravstveni objekt s robotiziranom ljekarnom u prizemlju i ordinacijama na katı svečano je otvoren danas u Kaštel Gomilici na adresi Ulica Marka Marulića 6a. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, kao suinvestitori, sagradili su zdravstveni objekt - ordinacije Doma zdravlja i ljekarnu na zemljištu od 1.400 četvornih metara.

Na samom otvorenju Doma zdravlja prisustvovala je ministrica zdravstva Irena Hrstić, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, saborski zastupnici Ante Sanader i Danica Baričević, ravnatelj Doma zdravlja SD županije Marko Rađa te ravnatelj Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović.

-Drago mi je što smo izgradili objekt koji je na europskoj razini, a što se tiče ljekarne mislim kako smo i premašili tu razinu. Postavljamo trendove i prvi smo u Hrvatskoj koji smo uveli robotizirano skladište. Prisutni smo i s individualnom terapijom te će naši građani imati skrb na visokoj razini. Zahvaljujem gradonačelniku Ivanoviću koji nam je izašao u susret pri zamjeni zemljišta jer bez njegove volje i želje da se ovaj projekt realizira to ne bi bilo moguće, a isto tako zahvaljujem što nas je oslobodio komunalnog doprinosa, kazao je Mihanović.

Novi objekt prostirat će se na 577,46 četvornih metara, a u njemu će se nalaziti najsuvremenija ljekarna te 12 ordinacija. Prostorije Doma zdravlja površine su 356,84 četvorna metra i nalazit će se u prizemlju i na prvom katu. U prizemlju će biti ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece (pedijatrija), dok će se na katu nalaziti dvije ordinacije obiteljske medicine te po jedna ordinacija dentalne medicine i zdravstvene zaštite žena (ginekologija).

-Domu zdravlja, definitivno, uvijek fali prostora a ovdje uz postojeće timove otvara se mogućnost za dodatnim timovima. Tako građani Kaštela, drugog grada po veličini u županiji, dobivaju kvalitetniju uslugu. Ovo je nastavak odlične suradnje s Ljekarnom SD županije, a ovo nije kraj naše suradnje, nego idemo u iduće projekte. Zahvaljujem svima koji su omogućili da se ovaj projekt ostvari, kazao je Rađa.

O suradnji ljekarnika i liječnika govorila je predsjednica HLjK Ana Soldo

-Jako mi je drago što smo danas otvorili ljekarnu koja nudi sve što ljekarništvo danas ima, od robota koji će pomoći ljekarnicima ali i otvoren tip laboratorija koji će vratiti ljudima vjeru u ono što ljekarnici za njih mogu napraviti, pojasnila je Soldo.

Sustav robotske ruke upravljat će zalihama u skladištu, što će olakšati posao zaposlenicima i dati im dodatno vrijeme koje će moći posvetiti korisnicima ljekarne. Robotska ruka dohvaćat će lijekove s polica te ih u roku od 18 sekundi dostavljati farmaceutima.

-Ovo je već treći projekt u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji smo realizirali na ovaj način. Dodao bih kako je važan kontakt između pacijenata i ljekarnika, i pacijenta i liječnika obiteljske prakse, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji čovjek je na prvom mjestu i najbolju skrb i uslugu dobit ćete u Ljekarnama SD županije. Zato se želim zahvaliti svima koju su sudjelovali na projektu koji će, itekako, povećati kvalitetu života u Kaštelima, rekao je župan Boban.

"Objekt je izgrađen za godinu i pol"

Ideja o novom Domu zdravlja realizirala se u nepune tri godine o čemu je govorio gradonačelnik Ivanović.

-Župan Boban prihvatio je ideju o novom Domu zdravlja te smo skupa krenuli u projekt. Više vremena smo proveli u borbi s dokumentacijom nego u samoj izgradnji. Objekt je izgrađen za godinu i pol te ovom prilikom zahvaljujem županu, ravnateljima i svima onima koji su se trudili da projekt što prije realiziramo, kazao je Ivanović.

Ovom prigodom Ivanović je najavio i izgradnju nove zgrade Hitne pomoći u Kaštelima. Sam projekt je tek u povojima i o njemu će se tek razgovarati.

Ministrica zdravstva pozdravila je okupljeni ali i pozdravila suradnju svih dionika u realizaciji projekta.

-Ovaj projekt povezuje baš ono što Vlada promovira, a to je zdravstvena usluga i ljekarništvo na jednom mjestu. Otvaranjem ovog objekta dokazali ste kako veza između lokalne samouprave, županije, ministarstva i Vlade RH ima samo jedan cilj - a to je da naši pacijenti imaju što kvalitetniju skrb jer ishodi su ono što se broji, zaključila je ministrica Hrstić.