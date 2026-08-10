Kaštelani briljirali u Austriji: Vatrogaskinje osvojile broncu, gradonačelnik ih primio u vijećnici

Kaštelanske vatrogaskinje i vatrogasci osvojili su izniman rezultat na vatrogasnom natjecanju koji će ostati zapisan u povijest. Naime, na 18. Međunarodnom natjecanju vatrogasaca, održanom sredinom srpnja u Austriji, ekipa DVD-a Mladost Kaštel Sućurac osvojila je treće mjesto u kategoriji Žene B, dok je ekipa DVD-a Kaštela osvojila 14.mjesto u kategoriji Muški B.

Tim povodom gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović primio ih je u Gradskoj vijećnici te izrazio zadovoljstvo osvojenim rezultatom. Osim njega, na prijemu su nazočili dogradonačelnik Antonio Budimir, predsjednik Vatrogasne zajednice Kaštela Tomislav Vidić te glavni vatrogasni zapovjednik DVD-a Kaštela, Darko Maretić.

''Želim vam čestitati na osvojenim rezultatima, posebno našim vatrogaskinjama. Ponosan sam na vas i vaše rezultate. Čestitam i našim momcima na osvojenim rezultatima te moram naglasiti kako je suradnja Vatrogasne zajednice i Grada Kaštela na zavidnom nivou. Komuniciramo često, surađujemo i tu su kad god je što potrebno, a moram naglasiti kako ste vi svi dobrovoljni vatrogasci koji izdvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli našoj zajednici, i na tome vam hvala'', kazao je Ivanović.

Vidić: ''Povijesni rezultat za kaštelansko vatrogastvo''

Njegovim čestitkama se pridružio i predsjednik Vatrogasne zajednice Tomislav Vidić, naglasivši kako su ovo iznimni rezultati na koje je jako ponosan.

''Zadovoljan sam osvojenim rezultatom, i čestitke od srca idu posebno našim ženama, koje su osvojile treće mjesto. Nisu ni momci bili loši jer 14. mjesto je na Međunarodnom natjecanju koje dokazuje kako je naše vatrogastvo u samom svjetskom vrhu. Sve ovo je proizašlo iz dobrovoljnog rada jer tu nemamo profesionalne vatrogasce nego ljude koji su se godinama odricali svog slobodnog vremena, vremena od svoje obitelji kako bi ovakvi rezultati stigli na naplatu'', zaključio je Vidić.

S njim se složio i zapovjednik Maretić koji se pridružio čestitkama uz želju da se i za četiri godine vidimo na istom mjestu. Posebno je čestitao Juri Vinčeviću kojem je ovo šesto međunarodno natjecanje, te mu poželio da se na natjecanje vrati i sedmi put.

Borić: ''Nitko nije otišao s natjecanja da nije čuo za Kaštela''

Jelena Borić, članica ženske ekipe, iznijela je medijima dojmove s natjecanja koji se teško mogu sročiti u par rečenica.

''Iza našeg rezultata stoji puno rada, znoja i odricanja. Najvažnija je sloga svih deset članica naše ekipe jer na terenu pojedinac je nevažan, bitna je ekipa koja diše kao jedno. Sve je rezultiralo s tim da se s ove olimpijade vratimo s medaljom što je povijesni uspjeh za naše društvo i naš grad. Nije bilo lako, sudjelovalo je preko 125 ekipa iz 17 zemalja. Bilo je oko 1700 natjecatelja, a mogu vam reći kako smo dostojno predstavile svoj rad i da ni jedna osoba nije otišla s natjecanja a da nije čula za Kaštela'', kazala je Borić.

Svoj šesti nastup na vatrogasnoj olimpijadi opisao je Jure Vinčević, član DVD-a Kaštela.

''Puno smo vježbali te smo se trudili dati sve od sebe. Meni je ovo šesto natjecanje, te se nadam kako neću stati na njemu, da ću se i dalje natjecati. Vjerujem kako ćemo kao ekipa napredovati, imali smo dosta dobrih šansi ali smo izgubili. Drago mi je što su žene osvojile brončanu medalju jer to je velika stvar za naše vatrogastvo i za grad Kaštela, kazao je Vinčević.