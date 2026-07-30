Željko Kerum uhićen! Privela ga policija dok je uživao u Veloj Luci

To je to. Uhićen je Željko Kerum! Kako doznaje Slobodna Dalmacija, do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci. Dok se bivši splitski gradonačelnik opuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok. Stigla ga je ruka pravde...

Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o uhićenju vezanom uz ‘aferu Konoba Pršut‘ koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge, Kerumu bliske osobe, ostaje vidjeti kako će priča ići dalje.

Uskoro opširnije