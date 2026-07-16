Hit glumci iz "Kumova" stižu na Mertojak: Kazališna večer pod zvijezdama uz predstavu "Kamo ide ovaj svijet?"

Nakon održane 6. Večeri dalmatinske riči, program 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku nastavlja se kazalištem na otvorenom s predstavom "Kamo ide ovAI svijet?" u izvedbi glumaca Domagoja Ivankovića i Lovre Kondže, kazališta Moruzgva iz Zagreba, glumaca iz hit serije "Kumovi".

Režiju potpisuje dok je producentica, splitska glumica Ecija Ojdanić, domaća uzdanica s Mertojaka.

"Čega se zaista bojimo kada nas prožima strah od nepoznatog AI svijeta? Čini se da odgovor leži udaljen samo jedno čavrljanje od nas. Ne bojte se, slobodno dođite, znamo odgovore, hajde što čekate, dođite i uživajte u smijehu, sjajnoj atmosferi i zabavi".

Kako nam tvrde organizatori, najavljeno je da će iz žirija za ovogodišnju Nagradu hrvatskog glumišta predstavu "Kamo ide ovaj svijet?" doći pogledati baš sutra u amfiteatar "Krug" na Mertojaku.

Organizatorici iz GK Mertojak iznimno je drago i velika joj je čast što su prepoznati upravo ova predstava i mertojačka pozornica kao jedinstveni svojevrsni teatar među neboderima.

Petak, 17. srpnja u 21,00, amfiteatar "Krug" na Mertojaku, Doverska 19, ulaz slobodan.