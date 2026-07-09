Portugalska znanstvenica pobijedila u Splitu: Razvija test za rano otkrivanje raka dojke iz krvi

Cândida Cardoso je pobjednica ovogodišnjeg SEA-EU Falling Walls Lab natjecanja s temom naziva “Rušenje barijere u ranom otkrivanju raka dojke”. Cândida Cardoso doktorandica je druge godine biomedicinskih znanosti na Sveučilištu Algarve u Portugalu. Bavi se epigenetikom u kontekstu raka, a njezino se istraživanje oslanja na epigenetiku radi ranog otkrivanja raka dojke iz jednostavnog uzorka krvi.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u ponedjeljak, 6. srpnja svečano je otvoren Falling Walls Lab 2026, dvodnevno međunarodno natjecanje koje okuplja istraživače, studente i inovatore iz Hrvatske, Italije, Portugala, Španjolske, Njemačke i Norveške. Natjecatelji su imali priliku predstaviti problem kojim se trenutačno bave, te inovativno rješenje ili istraživačku ideju koju razvijaju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drugo i treće mjesto osvojile su Rajalekshmi Narayana Sarma s temom “Rušenje zida nejednakosti u plodnosti”, te Zaira Zafroon s temom “Rušenje barijere globalnih podataka: Atlas metagenoma crijeva sa 180.000 uzoraka”.

Ovogodišnji splitski Falling Walls je službeno prvo izdanje Falling Walls natjecanja koje se održava na razini alijanse europskih sveučilišta. Od pristiglih 14 prijava, osam odabranih mladih istraživača predstavilo je svoje inovativne ideje i projekte iz različitih područja znanosti u kratkim izlaganjima od samo tri minute, nakon čega je međunarodni žiri sastavljen od predstavnika četiriju europskih zemalja ocjenjivao njihove prezentacije prema kriterijima Falling Walls programa.

Natjecatelji su prvog dana Falling Wallsa sudjelovali u pripremnoj radionici, u kojoj im je dr.sc. Branka Šegvić sa samostalnog studija Komunikacija i medija održala edukaciju o znanstvenoj komunikaciji i pružila savjete za izlaganja. Radionici je prethodila panel rasprava na temu uloge znanstvene komunikacije u društvu, u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med., prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Manuel Célio Conceição, izvanredni profesor s Fakulteta humanističkih i društvenih znanosti Sveučilišta u Algarveu, te izv. prof. dr. sc. Daniele Previtali, izvanredni profesor bankarstva i financija, sa Sveučilišta Parthenope u Napulju. Panel je moderirao dr. Umair Najeeb Mughal sa Sveučilišta Nord u Norveškoj.

Falling Walls Lab održao se u sklopu projekta Science Comes to Town, uz potporu SEA-EU alijanse, a predstavlja jedno od najuglednijih međunarodnih natjecanja namijenjenih studentima, doktorandima i mladim znanstvenicima. Cilj natjecanja je potaknuti razvoj inovativnih ideja, njihovu kvalitetnu komunikaciju te povezivanje mladih istraživača iz različitih znanstvenih područja i europskih zemalja. Glavnu nagradu pobjednici je omogućila 123 tehnika d.o.o., kojoj ovim putem zahvaljujemo.

Pobjednica splitskog natjecanja predstavljat će SEA-EU alijansu na svjetskoj završnici u Berlinu u studenome ove godin