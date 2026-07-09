Od zalaska sunca uz Petru Perišić do morskog maratona i fešte uz Josipa Ivančića: Podstrana priprema vikend pun događanja koji ne želite propustiti

Ljetni program u Podstrani nastavlja se uz niz događanja koja će zadovoljiti ljubitelje glazbe, sporta i dobre zabave.

U četvrtak, 9. srpnja, od 20:30 sati u Rekreacijskoj zoni Mutogras održava se „Sound of Summer Nights“ uz Petru Perišić. Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, emocijama i mediteranskim ugođajem, uz prepoznatljiv glas Petre Perišić i jedinstvenu atmosferu uz more i zalazak sunca.

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Subota, 11. srpnja, u Rekreacijskoj zoni Mutogras rezervirana je za sport. Održava se CRO-CUP i Prvenstvo Hrvatske, 9. plivački maraton „Podstrana - Ng7“, jedan od najatraktivnijih ljetnih sportskih događaja. Rekreativci i iskusni plivači odmjerit će snage na dionicama od 3.750 i 7.500 metara duž podstranske obale.

Istu večer, od 21 sat, u Svetom Martinu – Portu održava se Ribarska večer uz Josipa Ivančića. Posjetitelje očekuje tradicionalna dalmatinska fešta uz mirise mora, domaće specijalitete, glazbu uživo i večer ispunjenu pjesmom i druženjem.

Podstrana i ovog ljeta potvrđuje da je mjesto gdje se glazba, sport i tradicija spajaju u nezaboravan ljetni ritam.