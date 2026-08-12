11 tisuća kubika otpada zakopano u blizini centra Benkovca, ista shema kao u Gospiću

Riječ je o Benkovcu u kojem su istražitelji USKOK-a otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta i prije slučaja Gospić. U cijelu su priču uključeni isti akteri za koje se sumnja da su na tom mjestu ilegalno zakopali oko 11 tisuća kubika mljevene plastike.

Na kilometar i pol od centra Benkovca istražitelji sumnjaju da je zakopano oko 11 tisuća kubika usitnjene plastike koja je da bi se sakrilo što se radi, prekrivana zemljom i kamenim agregatom. Obzirom da je lokacija unutar kamenoloma, sumnja se da se sve radilo kako bi izgledalo da se sanira stari kamenolom, piše N1.

"O tome se ne smije pričati"

“A kako nam ne bi smetalo. Ali mi što se tiče, o tome tu u Benkovicu ništa ne priča, kaže nam građanin Benkovca.

“Niste zabrinuti?"

"Mi smo zabrinuti, ali to je vojna tajna, o tome se ne smije pričati. Tu je HDZ na vlasti i tako dalje i tako dalje. O tome nitko ne priča, a sve se to zna. Ko je doveza, di je zakopa, sve se to zna, to znadu ovi naši vlastodršci.“

U gradu kažu da nisu imali pojma što se događa na tom prostoru te da je analizama ustanovljeno kako je riječ o neopasnom otpadu te da nema ugroze za stanovništvo. Modus operandi isti kao i u Gospiću – ista istraga, isti osumnjičenici i isti lanac nezakonitog uvoza otpada, samo druga lokacija.

HDZ-ov gradonačelnik "iznenađen"

"Iskreno sam iznenađen da je to tako prošlo ispod radara i da su tolike količine mogle biti odložene kako u Gospiću, tako i u Benkovcu i neki lokacijama u Republici Hrvatskoj i da se to jednostavno nije preveniralo, a očito nije i mislim da je u pitanju zakon koji je preblag u tom smislu.“, kazao nam je Tomislav Bulić, gradonačelnik Benkovca (HDZ).

A ispod radara prošlo je Josipu Šinceku za kojeg USKOK sumnja da je ovdje između 2022. i 2024. zakopavao ogromne količine otpada iz Italije, Slovenije i Hrvatske, a za sve dobio i građevinsku dozvolu.

"Jako loše, jako loše. Šta da mislim. Ako je to to, onda je to mislim nenormalno.“, kaže nam Josip iz Benkovca.

Nikola iz Benkovca smatra da bi vlada trebala za to odgovarati, kao i oni koji su to činili.

"Vi odgovarate za svoje postupke u životu, ja za svoje, gospodin za svoje, znači svi trebamo odgovarati za svoje postupke.“

Svi šute

Hoće li objaviti nalaz vještačenja kao i u slučaju Gospića, ovdje iz Benkovca upitali smo USKOK ,još uvijek nismo dobili. O ilegalnom odlagalištu upitali smo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Od njih također nema odgovora.

Izjavu smo tražili i od zadarske županije koja je za ovu lokaciju izdala građevinsku dozvolu. Nisu nam se javili, piše N1.