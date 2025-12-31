Prodao tuđu nekretninu u Dalmaciji, stigla ga pravda nakon skoro 18 godina

U Policijskoj postaji Vodice dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 69-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 84-godišnjakinje.
Sumnjiči ga se da je 2008. godine, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi poduzeo radnje vezane uz prodaju nekretnine u vlasništvu oštećene 84-godišnjakinje te istu nekretninu prodao tvrtki iz Betine.
Materijalna šteta počinjenja ovim kaznenim djelom cijeni se na iznos od više tisuća eura.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 69-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
