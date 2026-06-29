10 simptoma koji mogu upućivati na manjak magnezija: Mnogi ih zanemaruju, a ne bi trebali

Magnezij je jedan od najvažnijih minerala u ljudskom organizmu. Sudjeluje u više od 300 biokemijskih procesa, pomaže radu srca, mišića i živčanog sustava te ima važnu ulogu u proizvodnji energije, kvaliteti sna i zdravlju kostiju.

Iako je ozbiljan manjak magnezija kod zdravih osoba rijedak, stručnjaci upozoravaju da mnogi ljudi ne unose preporučene količine ovog minerala prehranom. Posljedica mogu biti različiti simptomi koje je lako pripisati stresu ili umoru.

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1. Brzo se umarate tijekom vježbanja

Ako vam treninzi odjednom postanu znatno teži ili primjećujete da se mišići brže iscrpljuju, jedan od mogućih razloga mogao bi biti nedovoljan unos magnezija. On je ključan za proizvodnju ATP-a, glavnog izvora energije u stanicama.

2. Promjene raspoloženja

Magnezij sudjeluje u regulaciji neurotransmitera koji utječu na raspoloženje. Neka istraživanja sugeriraju da dovoljan unos može pomoći kod osjećaja tjeskobe i poboljšati kvalitetu sna, no na mentalno zdravlje utječu brojni čimbenici.

3. Grčevi i trzanje mišića

Povremeni grčevi normalna su pojava, ali ako postanu učestali, moguće je da organizmu nedostaje magnezija. Ipak, uzrok može biti i dehidracija ili neki drugi zdravstveni problem.

4. Stalni osjećaj umora

Ako ste neprestano iscrpljeni unatoč dovoljno sna, razlog može biti i prehrana. Budući da magnezij sudjeluje u pretvaranju hrane u energiju, njegov nedostatak može pridonijeti kroničnom umoru.

5. Povišen krvni tlak

Magnezij doprinosi normalnom radu srca i regulaciji krvnog tlaka. Iako hipertenzija ima brojne uzroke, stručnjaci ističu da je dovoljan unos ovog minerala važan dio zdravog načina života.

6. Problemi sa spavanjem

Magnezij pomaže radu neurotransmitera GABA, koji smiruje živčani sustav i priprema organizam za san. Osobe koje ga unose dovoljno često imaju kvalitetniji san.

7. Nepravilan rad srca

Kod težeg manjka magnezija mogu se javiti poremećaji srčanog ritma. Ako primijetite lupanje srca, bol u prsima, otežano disanje ili vrtoglavicu, potrebno je što prije javiti se liječniku.

8. Slabije kosti

Magnezij pomaže regulirati vitamin D i kalcij, dvije ključne tvari za zdravlje kostiju. Dugotrajan manjak može povećati rizik od osteoporoze.

9. "Moždana magla"

Problemi s koncentracijom, zaboravljivost i osjećaj mentalne tromosti također se povezuju s nedovoljnim unosom magnezija.

10. Što jesti kako biste unijeli više magnezija?

Najbolji prirodni izvori magnezija su:

bučine i chia sjemenke

bademi i indijski oraščići

špinat

grah i druge mahunarke

kikiriki

sojino mlijeko

cjelovite žitarice

tamna čokolada

Stručnjaci preporučuju da se potreban magnezij prvenstveno osigura raznovrsnom prehranom, a ne dodacima prehrani. Ako sumnjate na manjak ili imate navedene simptome, najbolje je razgovarati s liječnikom koji će procijeniti je li potrebno napraviti dodatne pretrage ili uvesti suplementaciju.