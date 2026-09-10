10 odgojnih pogrešaka zbog kojih dječaci mogu razviti narcisoidne osobine

Roditelji imaju velik utjecaj na razvoj djetetove osobnosti, a određeni odgojni obrasci mogu pridonijeti razvoju narcisoidnih osobina. Istraživanja pokazuju da problem može nastati kada roditelji dijete smatraju posebnijim od drugih i uvjeravaju ga da zaslužuje povlašten tretman, piše Your Tango.

1. Pretjerano hvaljenje bez odgovornosti

Dječak kojem se stalno govori da je poseban, a pritom ga se ne uči odgovornosti, može razviti osjećaj da zaslužuje divljenje bez uloženog truda. Sociologinja Christine Carter savjetuje roditeljima da ne rješavaju svaki problem umjesto djece, nego im dopuste da pogriješe i osjete posljedice svojih odluka.

2. Ignoriranje emocija

Poruke poput „očvrsni“ i „budi muško“ mogu dječake naučiti potiskivanju emocija. Psihijatar Alex Wills ističe da prihvaćanje i izražavanje osjećaja može pozitivno utjecati na odnose, samopouzdanje te mentalno i fizičko zdravlje muškaraca.

3. Dijete kao središte svijeta

Ako dječak odrasta uvjeren da su njegove želje uvijek najvažnije, može razviti sebičnost i osjećaj da mu sve pripada. Klinička psihologinja Stephanie Dowd zato naglašava važnost granica, empatije i poštovanja tuđih potreba.

4. Posramljivanje kao disciplina

Nazivati dijete „zločestim“ nije isto što i objasniti mu što je napravilo pogrešno. Psihologinja Peggy Drexler upozorava da cilj discipline ne bi trebali biti osveta, krivnja ili posramljivanje, nego ispravljanje ponašanja i usmjeravanje djeteta.

5. Popuštanje pred manipulacijom

Ako ispadi bijesa i manipulacija djetetu redovito donose ono što želi, ono uči da se takvo ponašanje isplati. Psihoterapeutkinja Joanne Stern zato preporučuje poticanje iskrenosti i odgovornosti, uz prihvaćanje činjenice da djeca neće uvijek biti savršena.

6. Uspoređivanje s drugima

Stalno uspoređivanje s rodbinom, prijateljima ili drugom djecom može narušiti samopouzdanje i stvoriti osjećaj nedovoljne vrijednosti. Umjesto toga, roditelji bi trebali poticati samoprihvaćanje i prepoznavati individualne kvalitete djeteta.

7. Manjak zahvalnosti

Dijete koje ne nauči cijeniti ono što drugi čine za njega može početi vjerovati da mu takav tretman pripada. Autorica Joanna Schroeder posebno naglašava važnost učenja dječaka da primijete i cijene tuđu pomoć.

8. Ignoriranje tuđih potreba

Dječaci trebaju naučiti brinuti o sebi, ali i uzimati u obzir potrebe drugih. To uključuje sposobnost kompromisa i preuzimanje odgovornosti kada svojim postupcima nekoga povrijede.

9. Inzistiranje na savršenstvu

Poticanje na trud nije isto što i zahtijevanje savršenstva. Pretjerani pritisak može stvoriti nesigurnost te probleme sa samopoštovanjem, regulacijom emocija i kasnijim odnosima.

10. Loš roditeljski primjer

Djeca uče promatrajući odrasle. Ako roditelji pokazuju sebičnost, osjećaj nadmoći ili koriste manipulaciju kako bi dobili ono što žele, djeca takve obrasce mogu početi smatrati normalnima. Zato je vlastiti primjer jedan od najvažnijih dijelova odgoja.